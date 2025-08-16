Спасти рядового Шарика...

Вопросы государственного и общественного надзора за животными обсуждали начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев, заместитель начальника Управления ветеринарии Ленинградской области Сергей Башаров, заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Валерий Усков, исполнительный директор благотворительного фонда «Лёнькин кот» Ольга Щербакова.

Как признают спикеры пресс-конференции, проблема безнадзорных животных комплексная, поскольку связана не только с благополучием самих животных, но и с появлением новых брошенных собак и кошек, а также с напряжением в обществе из-за агрессивности бродячих животных. По их общему мнению, чтобы решить этот вопрос, необходимо устранить источник появления безнадзорных животных.

«Их просто оставляют на произвол судьбы...»

По самым приблизительным подсчетам в Северной столице живет до двух тысяч бездомных собак и до 100 тысяч бездомных кошек.

- В Санкт-Петербурге давно уже определились с методикой регулирования численности безнадзорных животных, – говорит Юрий Андреев. - С 2006 года мы перешли на схему возвратного отлова собак, а с 2020 года – кошек. В 2024 году в Петербурге было стерилизовано более 5 тысяч безнадзорных животных. Все они вакцинированы и возвращены в прежние места обитания. Это позволяет стабилизировать популяцию и снизить агрессию среди собак. Однако важно усилить контроль за нелегальным выбросом домашних питомцев, который является основной причиной роста числа бездомных животных.

Как отметил Юрий Андреев, работа по регулированию численности безнадзорных животных проводится в полном взаимодействии с коллегами из Ленинградской области.

- Ленинградская область и Санкт-Петербург работают по единым стандартам ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), – говорит Сергей Башаров. - В Ленинградской области поголовье домашних собак насчитывает около 41 тысячи, кошек – около 60 тысяч. На улицах находится до 8,5 тысяч безнадзорных собак. Мы видим, что

после каждого дачного сезона число брошенных животных увеличивается почти на 30 процентов: их просто оставляют на произвол судьбы.

Как рассказал Сергей Башаров, в Ленинградской области уже действуют 14 мобильных бригад, которые обслуживают и сельские территории. Также ведомство запускает программу по ответственному информированию владельцев через СНТ и местные администрации.

Одним из инструментов снижения численности бездомных животных стала обязательная регистрация собак. Региональный закон Ленинградской области действует с 1 января 2025 года. С 1 июля нынешнего года за отсутствие специального паспорта у собаки гражданам грозит штраф.

- Люди отнеслись очень ответственно к данному мероприятию, – отмечает Сергей Башаров. - Практически все собаки, о которых мы знали, уже занесены в информационную систему «GoznakPet». К нам уже поступают жалобы на животных, у которых не оказалось регистрации, и мы начали обрабатывать эту информацию.

Специалисты продолжают уделять внимание и электронному учету домашних животных. В частности, в 2025 году в Петербурге заработала единая система чипирования. Это поможет отслеживать перемещения животных, находить потерявшихся питомцев и пресекать незаконный оборот.

О строительстве приютов

Как рассказал Юрий Андреев, в Петербурге существует не менее 18 приютов, в которых содержится около 3 тысяч собак и кошек с целью поиска новых владельцев. Большая часть этих животных оказались в приютах, потому что по разным причинам стали не нужны своим хозяевам. С 2008 года выделяется субсидия на погашение коммунальных затрат таких приютов. Начиная с 2005 года, выделяются средства для компенсации 50 процентов затрат на кормление безнадзорных животных.

- Мы активно развиваем сеть муниципальных приютов, но их недостаточно, – отмечает Юрий Андреев. - В планах – создание двух новых центров передержки с современной ветеринарной базой.

Как говорит заместитель председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Валерий Усков, до конца 2025 года в промзоне Рыбацкое будет построен новый приют на 500 мест с зонами реабилитации. Проект включает ветеринарный блок и площадки для социализации животных.

По словам Сергея Башарова, на данный момент на территории Ленинградской области зарегистрировано 20 приютов для кошек и собак. В качестве меры поддержки предусмотрена выплата субсидий на компенсацию коммунальных услуг и вывоз мусора.

- Сейчас активно обсуждается вопрос о строительстве приюта для животных в соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области, – говорит Сергей Башаров. - На данный момент мы располагаем четырьмя центрами временного содержания животных общей вместимостью на 57 мест. Они организованы при учреждениях ветеринарии в Волосовском, Кировском, Приозерском и Тихвинском муниципальных районах.

О роли НКО и волонтёров

Как напомнили спикеры, вокруг проблемы безнадзорных животных сосредоточена деятельность не только государственных служб, но и общественных организаций.

По словам исполнительного директора благотворительного фонда «Лёнькин кот» Ольги Щербаковой, государственные программы – это основа, но без помощи волонтеров проблему не решить.

Ольга Щербакова напомнила, что фонд «Лёнькин кот» был образован в 2016 году. Он занимается системными мерами поддержки волонтеров и приютов, создавая инфраструктуру помощи для животных. Сотрудники фонда разрабатывают и поддерживают программы, направленные на создание в обществе ответственного и гуманного отношения к животным, предотвращение бездомности, возвращение их с улиц и адаптацию к дальнейшему проживанию в семье. Ежегодно в одном только фонде «Лёнькин кот» передают в семьи более 1,5 тысяч животных.

Одна из самых главных статей расходов у приютов – ветеринарные услуги. И одна из задач фонда – сделать самое необходимое ветеринарное оборудование доступным для всех. «Лёнькин кот» – едва ли единственное место, где можно бесплатно и без залога взять во временное пользование необходимое ветеринарное оборудование.

- Конечно, в силу ограниченности финансов мы сейчас не можем помочь всем, – говорит Ольга Щербакова. - В помощь бездомным животным вовлекаются очень многие люди, поэтому у нас такое большое количество приютов. Но и самим приютам тоже нужна помощь, которую могут оказать очень многие. Это и профессиональная поддержка, и какие-то простые услуги. Даже просто приехать в приют всей семьей и погулять с приютской собакой – это тоже большая польза как для приюта, так и для собаки, которой легче будет социализироваться. Всю информацию о необходимой и возможной помощи волонтерским организациям и приютам можно без труда найти на их сайтах и в соцсетях.

Как видим, доступных мер для поддержки безнадзорных животных у нас немало. Но важно не забывать самим и учить этому наших детей, что мы в ответе за тех, кого приручили.

- Мы предлагаем внедрить в школах уроки доброты, чтобы с детства формировать ответственное отношение к животным, – говорит Ольга Щербакова. - И Петербург мог бы стать пилотным регионом для такого проекта.

Юлия Лысанюк

Фото freepik.com