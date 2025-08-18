В Гатчине ветераны СВО проверили доступность социальной инфраструктуры
В рамках проекта «ПРОВЕРЕНО СВОИМИ!», реализуемого Кластером комплексного сопровождения участников СВО, ветераны специальной военной операции протестировали объекты социальной инфраструктуры города Гатчины на предмет удобства и доступности для людей с инвалидностью.
В ходе реализации проекта была проведена проверка ТРК «Пилот» и Большеколпанского центра культуры, спорта и молодежной политики.
Ветераны СВО, вместе с почетными гостями и сотрудниками филиала Фонда, оценили удобство входа, наличие и состояние пандусов, лифтов, адаптированных туалетов и других важных параметров, влияющих на комфортное пребывание людей с ограниченными возможностями.
Объектам, успешно прошедшим проверку, присвоили знак качества «ПРОВЕРЕНО СВОИМИ!».
Знак качества «ПРОВЕРЕНО СВОИМИ!» означает, что ветераны СВО и другие люди с особыми потребностями могут быть уверены:
В доступности объекта: они смогут беспрепятственно попасть внутрь и перемещаться по территории.
В комфорте: объект соответствует требованиям, обеспечивающим удобство пребывания для людей с инвалидностью.
В уважении: к их потребностям относятся с вниманием и заботой.
Проект «ПРОВЕРЕНО СВОИМИ!» направлен на создание комфортной и доступной городской среды для всех жителей Ленинградской области.