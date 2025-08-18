В Гатчине ветераны СВО проверили доступность социальной инфраструктуры

В ходе реализации проекта была проведена проверка ТРК «Пилот» и Большеколпанского центра культуры, спорта и молодежной политики.

Ветераны СВО, вместе с почетными гостями и сотрудниками филиала Фонда, оценили удобство входа, наличие и состояние пандусов, лифтов, адаптированных туалетов и других важных параметров, влияющих на комфортное пребывание людей с ограниченными возможностями.

Объектам, успешно прошедшим проверку, присвоили знак качества «ПРОВЕРЕНО СВОИМИ!».

Знак качества «ПРОВЕРЕНО СВОИМИ!» означает, что ветераны СВО и другие люди с особыми потребностями могут быть уверены:

В доступности объекта: они смогут беспрепятственно попасть внутрь и перемещаться по территории.

В комфорте: объект соответствует требованиям, обеспечивающим удобство пребывания для людей с инвалидностью.

В уважении: к их потребностям относятся с вниманием и заботой.

Проект «ПРОВЕРЕНО СВОИМИ!» направлен на создание комфортной и доступной городской среды для всех жителей Ленинградской области.