Встретимся у Берёзовых ворот

Торжественное мероприятие состоялось 12 сентября: гатчинцы собрались на церемонию открытия обновленного бульвара. Гостей праздника встречала музыка и дамы в нарядах начала XX века. Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим поздравила всех с этим замечательным событием:

- Завершается летний сезон, и, конечно, отрадно сегодня подарить горожанам и гостям нашего города еще одно благоустроенное пространство, которое ждало этого момента очень давно. Здесь – вход в исторический парк через Березовые ворота, здесь бывает множество гостей, это излюбленное место гатчинцев. Спасибо горожанам, что проголосовали за эту территорию – и вот мы получили результат! Гатчина заслуживает к себе особого внимания и любви. Давайте любить свой город истинно, искренне, всей душой и всем сердцем! И дорожить всем тем, что нам досталось, и что мы сейчас делаем для благоустройства нашего города.

В прошлом году территорию у входа в Дворцовый парк выбрали для благоустройства путем голосования. В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь провели масштабные работы. Подрядчик – давний друг Гатчинского округа, производственно-строительная фирма «Корт», на счету которой – больше десятка объектов в городе и районе. В числе выполненных работ – «Аэропарк», площадка «Юность», территория возле станции переливания крови, благоустройство на Соборной, несколько объектов в Лукашах и Пудомягах.

- Мы с любовью этот объект выполняли, хотя здесь было очень много нюансов, – признался заместитель директора ООО «Корт» Кирилл Шабнов. – И за те годы, что мы работаем на территории Гатчинского округа, мы стараемся все свои объекты сдавать досрочно, и чтобы качество исполнения радовало жителей на протяжении долгих-долгих лет.

Березовый бульвар тоже был сдан раньше срока, чтобы гатчинцы и гости города успели насладиться прогулками в пору золотой осени.

Вместе с юными помощниками глава администрации перерезала символическую алую ленточку, и вечер продолжился романтическими зарисовками из жизни Гатчины разных лет – песнями, стихотворениями поэтов Серебряного века и наших современников, а также литературной композицией «Гатчина столичная» от Театра юного зрителя.

Екатерина Дзюба