Выборы губернатора Ленобласти: лидирует Александр Дрозденко

Александр Дрозденко поблагодарил ленинградцев за чувство локтя и чувство команды, отметив активность жителей на выборах губернатора.

«Все-таки кампания по выборам губернатора — это не федеральная компания, и мы в предыдущие годы всегда подходили к рубежу 50%, но ни разу его не преодолели ни в 2015 году, ни в 2020 году. А здесь мы увидели очень хорошую явку, причем равную явку все три дня. И даже сегодня, хотя у нас было такое тревожное утро, тревожная ночь, думали, что это скажется на настроениях, а сказалось наоборот: люди сплотились и пошли.

Хочу сказать всем ленинградцам слова благодарности за ленинградский патриотизм, за ленинградское чувство локтя и чувство команды», — отметил Александр Дрозденко.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в видеоконференции партии «Единая Россия» под руководством Дмитрия Медведева. На ВКС подвели итоги избирательной кампании 2025 года. В регионе выборы прошли организованно и прозрачно, а количество нарушений оказалось минимальным.