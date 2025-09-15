Ленобласть подводит итоги голосования на выборах губернатора
Явка на выборах губернатора составила 899 467 избирателей, 62,84% от всех зарегистрированных избирателей региона.
Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский на пресс-конференции в ТАСС подвел первые итоги голосования.
Он отметил рост явки на выборах губернатора по сравнению с 2020 годом почти на 200 тысяч человек.
По предварительным данным, за Александра Дрозденко проголосовали 756 885 человек, 84,21% от голосов.
Михаил Лебединский подчеркнул, что были созданы все условия для того, чтобы избиратели смогли реализовать свое конституционное право.
В частности, были обеспечены возможности для голосования участников специальной военной операции, рабочих, помогающих восстанавливать Мариуполь, маломобильных групп и жителей удалённых населенных пунктов Ленинградской области.
В выборах активно участвовали волонтёры. Для детей была подготовлена специальная программа. В игре «ВыбирайКа» они познакомились с тем, как устроены выборы.
Фото: Избирательная комиссия Ленинградской области