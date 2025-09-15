Поиск на сайте
Ленобласть подводит итоги голосования на выборах губернатора

Явка на выборах губернатора составила 899 467 избирателей, 62,84% от всех зарегистрированных избирателей региона.

Председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский на пресс-конференции в ТАСС подвел первые итоги голосования.  

Он отметил рост явки на выборах губернатора по сравнению с 2020 годом почти на 200 тысяч человек.  

По предварительным данным, за Александра Дрозденко проголосовали 756 885 человек, 84,21% от голосов.  

Михаил Лебединский подчеркнул, что были созданы все условия для того, чтобы избиратели смогли реализовать свое конституционное право. 

В частности, были обеспечены возможности для голосования участников специальной военной операции, рабочих, помогающих восстанавливать Мариуполь, маломобильных групп и жителей удалённых населенных пунктов Ленинградской области.  

В выборах активно участвовали волонтёры. Для детей была подготовлена специальная программа. В игре «ВыбирайКа» они познакомились с тем, как устроены выборы.

 

Фото: Избирательная комиссия Ленинградской области