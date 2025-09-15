ШУМим в Калининграде!
В начале сентября в Калининграде прошел форум медийщиков. В рамках программы участники создали медиапродукты о форуме и проектах Росмолодёжи, работали над решениями задач от реальных заказчиков.
Рубрики: Молодежь
Также особое внимание уделено формированию компетенций для командной работы и созданию кодекса этики медиаспециалиста. Это заключительный заезд этого года, посвященный созданию сообществ.
В числе делегации Ленинградской области студентка Гатчинского государственного университета, командир (руководитель) студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов, который базируется в Гатчине, Эльвира Стан.
"Безумно рада, что удалось попасть на форум такого масштаба. Этот уровень ощущается во всем. Разнообразная программа, профессионалы эксперты и проактивная молодежь со всей необъятной России", — поделилась мнением Эльвира.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.