ШУМим в Калининграде!

Также особое внимание уделено формированию компетенций для командной работы и созданию кодекса этики медиаспециалиста. Это заключительный заезд этого года, посвященный созданию сообществ.

В числе делегации Ленинградской области студентка Гатчинского государственного университета, командир (руководитель) студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов, который базируется в Гатчине, Эльвира Стан.

"Безумно рада, что удалось попасть на форум такого масштаба. Этот уровень ощущается во всем. Разнообразная программа, профессионалы эксперты и проактивная молодежь со всей необъятной России", — поделилась мнением Эльвира.