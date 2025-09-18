Кто останется без света 19 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
19.09.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево,
д. Романовка.
19.09.25 с 09:00 до 17:00
Дружногорское ТУ:
д. Лампово,
д. Кургино,
п. Дружная Горка.
19.09.25 с 10:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет.
19.09.25 с 09:00 до 20:00
Сяськелевское ТУ:
д. Войсковицы.
19.09.25 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Корпиково.
