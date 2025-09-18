Поиск на сайте
Кто останется без света 19 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

19.09.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево,

д. Романовка.

 

19.09.25 с 09:00 до 17:00

Дружногорское ТУ:

д. Лампово,

д. Кургино,

п. Дружная Горка.

 

19.09.25 с 10:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет.

 

19.09.25 с 09:00 до 20:00

Сяськелевское ТУ:

д. Войсковицы.

 

19.09.25 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Корпиково.

 