У «Юбилейного» – 55-й день рождения!

Директор Сиверского кино-культурного центра (СККЦ) Ольга Федоренкова возглавила его в 2023 году. Вхождение в большой и дружный коллектив прошло для нее естественно и органично: Ольга Юрьевна родилась и выросла в поселке Сиверский, занималась танцами в легендарном хореографическом коллективе «Росинка» под руководством Натальи Волковой.

- Конечно, это накладывает определенный отпечаток, потому что «Юбилейный» – это родные для меня стены, – говорит Ольга Юрьевна. - Здесь я росла, здесь все меня знают. Вся культурная жизнь Сиверской земли была освоена и впитана мною здесь, в «Юбилейном». И нести эти знания и умения дальше, развивать их – большая ответственность для меня. Говорят: где родился, там и пригодился. Мне хочется, чтобы в моем случае эта поговорка получила свое подтверждение.

Новый кинотеатр под названием «Юбилейный» был построен в поселке Сиверский в 1970 году на месте старого кинотеатра «Аврора». До поры до времени учреждение исполняло свои прямые функции, но спустя несколько лет всё изменилось.

Как рассказала директор «Юбилейного» Ольга Федоренкова, в советское время у градообразующего предприятия «Сиверский ремонтный завод» был свой Дом культуры с хорошей сценой, в котором сосредоточилась вся основная культурно-досуговая деятельность поселка, включая музыкальную школу. Но в 90-е годы всё изменилось, и «Юбилейный» постепенно стал культурным центром для всего поселка, получив в 1999 году соответствующий статус кино-культурного центра.

В 2016 году в структуру СККЦ «Юбилейный» вошли Детский хореографический центр и Центр развития и досуга «Юность», но на этом его развитие не остановилось.

- Сегодня СККЦ «Юбилейный» включает шесть структурных подразделений, расположенных в четырех зданиях. Относятся к нам и три наших библиотеки. Правда, сейчас мы находимся в стадии реформы вместе со всем Гатчинским округом, и все библиотеки округа переходят под одну крышу централизованной библиотечной системы. Но мы расстанемся с нашими библиотеками только юридически, ни в коем случае не теряя с ними связь и сотрудничество как с важнейшим пластом нашей культуры.

Все искусства – важнейшие

Кино по-прежнему остается важнейшим из искусств для «Юбилейного», но сам кино-культурный центр продолжает развиваться в сторону реализации творческих задатков и потребностей местного населения.

Ежегодно кино-культурный комплекс проводит более 240 мероприятий (в том числе для людей с инвалидностью и других социально-незащищенных групп населения). Посетителями и участниками этих событий становятся тысячи человек.

Во всех подразделениях СККЦ «Юбилейный» действует более 30 творческих коллективов совершенно разной направленности, в которых на постоянной основе занимается не менее 800 студийцев разного возраста.

В настоящее время в «Юбилейном» функционируют любительские объединения «Сиверская галерея», ЛИТО «Сиверское братство», общество малолетних узников «Мы дети страшных лет России», клуб ветеранов «Чай душистый расскажет…», «Волшебный песенный родник». Действуют детские, молодежные, взрослые творческие коллективы, среди которых образцовый самодеятельный театральный коллектив «Балаганчик», детский хореографический коллектив «Комплимент», театральная студия «Волшебный фонарик», вокальная студия «Звуки радости», ансамбль «Хорошее настроение», кружок авиамоделирования «Феникс», хор народной песни «Оредеж», вокальная студия «Вдохновение» и многие другие.

«Все они родные...»

- Наши коллективы отличаются и по своему эмоциональному накалу, и по концертно-гастрольной деятельности, – говорит Ольга Федоренкова. - Есть и совсем молодые объединения, и коллективы с большой историей, насчитывающей десятки лет. Многие из них хорошо известны не только в Гатчинском округе, но и во всей Ленинградской области.

У каждого творческого коллектива «Юбилейного» – своя история. Так, например, рок-группа «СД» («Старые друзья») начинала еще в Доме культуры Сиверского ремонтного завода. Прошло много лет, но коллектив сохранился и продолжает действовать на базе «Юбилейного». Уже более тридцати лет существует объединение «Поэты Сиверского братства». В следующем году исполнится 20 лет коллективу народной песни «Оредеж».

- У нас есть и новые творчес-кие объединения, которые уже заявляют о себе достаточно серьезно, – отмечает Ольга Федоренкова. - На протяжении пяти лет успешно действуют и развиваются детский хореографичес-кий коллектив «Комплимент», хореографическая студия для взрослых «Грация», студии «Рябинушка» и «Вдохновение», которые базируются в Белогорском Доме культуры. У них очень обширная концертная деятельность. В этом году отмечал свое пятилетие один из самых сильных наших коллективов – вокальный ансамбль «Алтынка», работающий в народном жанре.

Участники творческих коллективов СККЦ «Юбилейный» становятся лауреатами и дипломантами на международных, всероссийских, региональных, областных, районных конкурсах и фестивалях различного уровня.

- Для нас одинаково дорог и важен любой диплом, потому что за ним стоит огромная работа, – говорит Ольга Юрьевна. - И даже когда на конкурс едут начинающие коллективы с молодыми руководителями и не привозят какие-то суперпризы, мы всё равно понимаем, что попасть на фестиваль, выйти на сцену – это уже огромный шаг.

В сентябре в СККЦ «Юбилейный», как во всех творческих объединениях региона, начался новый творческий сезон, объявлен набор и добор в коллективы.

- Многие наши воспитанники уже выросли и приводят к нам своих детей и даже внуков, – говорит Ольга Федоренкова. - Наш поселок очень удобен для того, чтобы растить здесь детишек, давать им образование, развивать. Очень многие люди, которые здесь родились и выросли, состоявшись в жизни, возвращаются сюда, чтобы растить и воспитывать здесь своих детей. И это прекрасно, для этого мы и работаем! Наш главный посыл для каждого ребенка или взрослого, которые приходят к нам заниматься, – мы найдем применение всем вашим талантам, которые раскроем вместе с вами.

Лаборатория сотрудничества, творчества и успеха

У «Юбилейного» много друзей и партнеров, с которыми он работает в тесном взаимодействии.

- Очень большую поддержку нам оказывает комитет по культуре и туризму Гатчинского округа, сотрудники которого стараются вникать во все наши вопросы и проблемы, – говорит Ольга Юрьевна. - У нас изначально сложились очень тесные отношения с Сиверской школой искусств

им. Исаака Шварца, особенно с детским хореографическим коллективом «Росинка». Это большой и сильный коллектив, воспитанники которого – постоянные участники наших мероприятий. Замечательные отношения сложились с АНО «Планета добра» и Советом ветеранов: это наши добрые друзья из старшего поколения, одни из самых активных жителей поселения. Дружим и с другими творческими организациями, учреждениями и их коллективами.

Как считает Ольга Федоренкова, в основе успешной деятельности СККЦ «Юбилейный» лежит здоровая атмосфера, сложившаяся в коллективе.

- На данный момент в нашем коллективе – 68 человек, – отмечает она. - Так сложилось, что все мы хорошо знаем и поддерживаем друг друга. Мы на одной волне и, как я бы сказала, дышим одним воздухом. Мы понимаем друг друга буквально с полуслова, по жестам и немым вопросам, совпадая по взглядам на красоту и смысл нашей деятельности. Мы видим свои ошибки и не боимся их признавать, сразу же обсуждаем на совещаниях. Мне как руководителю очень интересно расти с этим коллективом, и я с готовностью принимаю идеи и предложения своих коллег. Когда готовится мероприятие, у нас нет разделения на дворников и директоров: мы делаем одно дело.

Учреждение не просто живет интересной жизнью, а развивается, шаг за шагом идя вперед.

Нам, безусловно, есть куда расти, но самое главное – мы хотим расти, причем во всех направлениях, – подчеркивает Ольга Федоренкова. - Мы стараемся и дальше оставаться ведущим учреждением в нашем поселке и его окрестностях. Мы видим, к какому качеству нам нужно стремиться. У нас постоянно появляются новые коллективы и новые идеи для культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей. Мы прирастаем материально-техническим обеспечением нашей повседневной деятельности, делаем ремонты. С прошлого года мы начали работать с двухуровневой сценой. Конечно, в больших городах никого не удивишь интерактивными сценами, раздвижными полами, шахтами и лифтами. Но для нас это определенное достижение. Кредо нашего учреждения и коллектива: всё лучшее должно быть в «Юбилейном»!

В ноябре 2025 года «Юбилейный» будет отмечать свой 55-летний юбилей. Сотрудники учреждения готовят для сиверчан яркую интересную программу, в которой будет много сюрпризов. Впрочем, множество интересных событий планируется как до, так и после этого концерта.

- 1 октября в «Юбилейном» состоится праздник, посвященный Дню пожилого человека, – рассказывает Ольга Юрьевна. - Мы уже начали готовиться к Новому году. Новогодняя кампания у нас начинается уже в декабре и проходит широко, ярко и разнопланово. В начале декабря начнется конкурс для девочек «Снегурочка года», победительница которого будет зажигать огни на новогодней елке вместе с Дедом Морозом! В январе мы будем проводить утренники для малышей и детей младшего школьного возраста. У нас планируется несколько выездных новогодних представлений в населенных пунктах Сиверского территориального управления. В общем, мы не успеваем ставить точки в нашей деятельности – у нас сплошные многоточия!

Юлия Лысанюк