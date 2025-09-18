Международный форум объединённых культур – в Гатчинском дворце

«Возвращение к культуре – новые возможности» – так звучала магистральная тема форума в этом году. То, что составляет нашу суть, но нередко забывается в суете насущных проблем, может стать фундаментом чего-то нового. Под сутью понимается история, духовно-нравственные ценности, традиции, обычаи – всё, что формирует самобытность народов и одновременно объединяет их. Тематическая секция в Гатчинском дворце (а всего секций на форуме было 11) прошла в поиске как раз таких точек соприкосновения. Ее организаторами выступили Российское историческое общество и Минобрнауки России при поддержке фонда «История Отечества».

Название секции – «Традиционные ценности как основа диалога культур» – вновь напомнило о том, что является национальным интересом России во внешнеполитической сфере. За «круглым столом» собрались российские и зарубежные деятели культуры, образования, представители органов власти. Конечно же, в зале можно было встретить официальных лиц принимающей стороны – руководителей Гатчинского округа Людмилу Нещадим и Виталия Филоненко. На сцене гости увидели представителей Ленинградской области: в работе секции приняли участие губернатор Александр Дрозденко и зампред областного правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Секцию открыла панельная дискуссия «Цивилизационный диалог России и Запада», модератор – сопредседатель Российского исторического общества, замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский. И первое, что отметил Константин Ильич, – символичность места встречи: Гатчина как вдохновение Павла I германской культурой с одной стороны и оккупированная немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны земля с другой.

В дальнейшем разговор о значении Второй мировой войны для России и Запада заходил неоднократно. Восемь спикеров обсудили, как в свое время государства объединила идея пацифизма (были упомянуты создание ООН, ход Нюрнбергского процесса) и как сегодня происходят попытки подменить, переписать историю военных лет. Историк Михаил Липкин, директор Института всеобщей истории РАН, обратил внимание на то, что одним из крепких связующих звеньев между странами-участницами войны всегда было общение ветеранов – но теперь их поколение уходит.

Память поколений

Однако в каждой стране есть те, кто сохраняет память поколений. На секции в Гатчинском дворце со стороны Франции таким человеком выступил Пьер де Голль – внук знаменитого генерала Шарля де Голля, лидера движения французского сопротивления. Пьер является основателем и председателем Фонда за мир и дружбу между народами. Во время ответа на вопрос (он говорил на французском языке, гостям форума был предложен синхронный перевод в наушниках) о современном политическом состоянии Франции он с сожалением подчеркнул: слишком многое разделяет Шарля де Голля и нынешнее руководство страны.

Разрыв между собственными ценностями и ценностями государства прочувствовали и другие участники беседы. Например, балерина Приска Цайзель родом из Австрии. С 2016 года служила в Баварском государственном балете, откуда после выступления в Крыму два года назад ее «попросили» уйти. Теперь Приска Цайзель – прима-балерина Михайловского театра. В ходе дискуссии артистка призналась, что не считает себя послом европейской культуры в России. Напротив, она с уважением и симпатией относится к нашим ценностям.

Под обвинения из-за тесных отношений с Россией попала и другая уроженка Австрии, Карин Кнайсль – ныне руководитель Центра «G.O.R.K.I.» СПбГУ и колумнист «Ведомостей». Порадовав зал приветствием на русском языке, Карин Кнайсль затронула в своем выступлении проблему русофобии в Европе. Ее дополнил директор Парижской консерватории им. С.В. Рахманинова Арно Фрилле. По его словам, сильная страна с богатой культурой – куда более естественный враг.

Приходят на ум слова историка Татьяны Филипповой (нет, ее на форуме не было): «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу тебе, кто ты. Скажи, за что и как ты ненавидишь, и я скажу, что у тебя болит». Цивилизации, привыкшие смотреть друг на друга с позиций «Свой–Чужой», по большому счету, имеют много общего, прежде всего в культурно-историческом плане. Очевидно, преодоление неприязни к культуре «Другого» – первый шаг к конструктивному взаимодействию.

Многополярность и «новое равновесие»

Необходимость отмены русофобии для построения цивилизационного диалога еще в самом начале дискуссии отметил Александр Дрозденко. На пресс-подходе губернатор Ленобласти развил эту мысль, проговорив возможный путь восстановления дружеских отношений России и Европы:

– Невозможно построить будущее на негативе и отрицании. У каждой страны есть свой духовный, культурный, исторический код. Пытаться отменить это невозможно – как невозможно и не учитывать реалий сегодняшнего дня. Мы как страна не закрываем границы, мы готовы общаться, дружить, но договариваться нужно с учетом реалий. Если Европа поймет это быстро – скорее всего, мы начнем возвращаться к нормальному сотрудничеству в ближайшее время, – подытожил Александр Юрьевич.

Во время дискуссии губернатор также подчеркнул, что традиционные духовные ценности должны стоять выше идеологии, и Ленинградская область проносит их из века в век, объединяя более 145 народов на своей земле. Ну а реалии сегодняшнего дня, очевидно, подразумевают многополярность и «новое равновесие». Россия в таких условиях, как в разговоре отметил глава Россотрудничества РФ Евгений Примаков, расстается с европоцентризмом и занимает место «евразийской державы». Так что неслучайно секцию продолжила вторая панельная дискуссия под названием «Славяно-тюркское историко-культурное наследие».

Что объединяет славян и тюрков

С тюркскими народами у нас тоже много общего. Это при том, что понятие «тюрки» очень широко. Поддержать дискуссию приехали гости из Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Алтая. Модератором вновь выступил Константин Могилевский.

Профессор Стамбульского университета, преподаватель кафедры русского языка и литературы Тюркан Олджай назвала целый ряд ценностей, объединяющих славян и тюрков. Это любовь к Родине и родной земле, семья, общество, взаимопомощь, толерантность многонационального государства, религия, народные праздники, поверья и сказки, отношение к сельскому хозяйству и даже культура питания – общение за столом.

Общий культурный код во многом сплотил наши народы и во время Великой Отечественной войны. Об этом напомнила заведующая кафедрой археологии и этнологии Кыргызского национального университета

Шайыркул Батырбаева, автор исторических работ о Кыргызстане в период Великой Отечественной войны.

К нашему не только духовному, но и к генеалогическому сходству отсылает расхожая фраза «поскреби русского – найдешь татарина» (пришла она к нам, кстати, из Франции). Высказывание может произноситься как с положительной, так и с негативной окраской и что в XIX веке, что сейчас обычно вызывает споры. Наверное, поэтому слова доцента Ташкентского филиала РЭУ

им. Г.В. Плеханова Равшана Назарова «татарин – самый чистый русский» были восприняты в зале с улыбкой. Тем не менее влияние тюркской культуры действительно отразилось как минимум этимологически. Равшан Ринатович привел в пример советскую монографию Н.А. Баскакова «Русские фамилии тюркского происхождения», где можно найти хорошо знакомых нам Аракчеевых, Тургеневых, Булгаковых, Бердяевых и других.

Академическое изучение тюркского наследия в России – дело традиционно многоаспектное, и восходит оно еще к петровским временам. Об этом на дискуссии рассказали сотрудники РАН: директор Института археологии Николай Макаров и директор Института восточных рукописей Ирина Попова. Всё началось с посещения Петром I Болгара, древней столицы Волжской Булгарии (ныне – город в республике Татарстан). Сегодня тюркология – одна из старейших отраслей отечественного востоковедения, вызывающая научный интерес историков, филологов, археологов, регионоведов и других специалистов.

Колоссальную работу по сохранению и изложению исторического наследия тюрков сегодня проводит Алтайский государственный университет. Алтай называют колыбелью тюркского мира (отсюда народы распространялись по территориям Монголии и Балкан). В этом году эксперты научно-образовательного центра «Большой Алтай» выпустили второй том «Летописи тюркской цивилизации». На дискуссии в Гатчинском дворце присутствовали редактор «Летописи», замдиректора Государственного музея Востока Илья Зайцев и ректор Алтайского университета Сергей Бочаров. Оба ученых отметили: российская наука не смотрит на Восток с позиций ориентализма – востоковедение у нас равновесное, объективное.

В Ленинградской области исследованиям тюркской культуры также уделяют значительное внимание. Владимир Цой знает об этом не только как глава комитета по культуре, но и как музейщик. Он рассказал, что коллекции областных музеев нередко составляют предметы тюркской наследия XVIII века. Работа по изучению взаимопроникновения культур идет и будет углубляться – и «не потому, что сейчас открылось окно возможностей, а потому, что славянский и тюркский миры уже очень давно вместе», – обратил внимание Владимир Олегович.

…Секция завершилась поездкой участников форума в деревню Зайцево к мемориалу мирным гражданам СССР, погибшим в годы Великой Отечественной войны. За три форумных дня Санкт-Петербург и область собрали свыше 2,5 тысяч деятелей мировой культуры и представителей власти из 67 стран. Пленарное заседание в Царском селе посетил президент РФ Владимир Путин. Ленобласть планирует продолжать и расширять сотрудничество с Санкт-Петербургским форумом. Сближение и обмен опытом регионов так же естественны, как и процессы трансрегионализма – ведь вообще, как сказал в ходе дискуссий Константин Могилевский, «всю цивилизацию объединяет одно: духовные, нравственные, культурные ценности и любовь ко всему прекрасному».

Мария Ибадова

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти