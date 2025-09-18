Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Ночью в Гатчине вновь перекрытие на въезде в город

Сегодня ночью в Гатчине - с 20.00 18 сентября до 7.00 19 сентября - будет перекрыт участок пр. 25 Октября (правая сторона в направлении Петербурга) от ул. Рощинской до д. 75 по пр. 25 Октября в связи с производством ремонтных работ.

Рубрики:  Дороги

Движение транспорта в объезд будет осуществляться по ул. Рощинской, ул. Чехова.