Ночью в Гатчине вновь перекрытие на въезде в город
Сегодня ночью в Гатчине - с 20.00 18 сентября до 7.00 19 сентября - будет перекрыт участок пр. 25 Октября (правая сторона в направлении Петербурга) от ул. Рощинской до д. 75 по пр. 25 Октября в связи с производством ремонтных работ.
Рубрики: Дороги
Движение транспорта в объезд будет осуществляться по ул. Рощинской, ул. Чехова.
