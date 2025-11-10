Ветеран СВО из Ленинградской области достойно представил регион на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Никита Сергеевич соревновался в презентационной компетенции «Техник-протезист», демонстрируя свои знания и навыки. Это было его первое участие в столь масштабном чемпионате, и, несмотря на то, что победа в этом году не покорилась, полученный опыт оказался бесценным. Филиал Фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области уверен, что соревновательный дух чемпионата «Абилимпикс» станет мощным стимулом для Никиты, и в следующем году он обязательно вернется, чтобы продемонстрировать свое мастерство и одержать заслуженную победу.

Участие в чемпионатах «Абилимпикс» – это не просто конкурс, это огромный стимул для профессионального роста. Это возможность научиться новому, перенять опыт у лучших, найти единомышленников и, конечно же, поверить в свои силы.

Компетенция «Техник-протезист» имеет огромное значение в сфере реабилитации, поскольку ортезирование и протезирование конечностей являются комплексной терапией, направленной на восстановление функций и улучшение качества жизни людей с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. В рамках конкурсного задания Никита выполнил 4 модуля, включающих сбор медицинских требований, 3D-сканирование конечности, моделирование и изготовление приемной гильзы протеза с использованием аддитивных технологий, а также ее постобработку и покраску. Примечательно, что участие в данной компетенции напрямую связано с его профессиональной деятельностью: Никита Сергеевич является сотрудником современной медицинской научно-производственной организации «Сколиолоджик.Ру», занимающейся реабилитацией пациентов ортопедического профиля.

Никита Мостовой – яркий пример мужества и целеустремленности. В апреле 2022 года, в возрасте 18 лет, он добровольно заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился на фронт, где в августе того же года получил тяжелое ранение. Несмотря на все трудности, Никита сохранил веру в себя и стремление к развитию. При содействии филиала Фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области он поступил в Социальный техникум СЗИУ РАНХиГС на факультет протезно-ортопедической и реабилитационной техники, успешно совмещая учебу с работой.