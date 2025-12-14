Гатчинская «Ёлка желаний»

В преддверии Нового года в здании администрации Гатчинского округа на улице Киргетова новогоднюю красавицу-елку украсили необычными шариками – с пожеланиями ребят из семей особых категорий. Правда, повисели они там недолго: с разрешения Деда Мороза и Снегурочки шарики разобрали их помощники - депутаты Законодательного собрания Ленинградской области и Гатчинского округа, представители администрации.

Людмиле Нещадим достался шар от шестилетнего мальчика, который мечтает стать военным и попросил игрушечный автомат. Среди других желаний — кукла, конструктор Лего и акустическая гитара с аксессуарами.

К акции присоединятся представители бизнеса и сотрудники крупных предприятий. Всего в Гатчинском округе 751 ребенок получит долгожданный подарок.

Все написанные мечты будут исполнены до начала Нового года. Обычно торжественная церемония вручения подарков проходит в Доме культуры — резиденции Деда Мороза. Исключением не станет и этот год. Тем семьям, которые не смогут приехать к Деду Морозу, подарки привезут домой.

Акция проводится с 2018 года и продолжает объединять тысячи людей, готовых творить добрые дела.

Фото: пресс-служба администрации Гатчинского округа