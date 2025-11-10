Волонтёры отрядов Ленобласти: карьера начинается с добрых дел!

7 ноября бойцы Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов (ЛОРО МООО «РСО») стали незаменимыми помощниками в организации важного события — Кадровой школы для выпускников вузов и колледжей, которая прошла в РГПУ им. А.И. Герцена. Их работа показала, что волонтёрство — это не только про доброту, но и про профессиональный подход к делу.

Помощь оказали и представители гатчинского студенческого педагогического отряда «Сознание»: командир отряда Эльвира Стан, а также бойцы Анна Триман, Софья Ладанова, Марина Михнева и молодая, но уже очень активная Дарья Быкова — все они внесли свой вклад в создание безупречной атмосферы события.

Ответственность и организация: фон для больших возможностей

Наши волонтёры действовали на всех фронтах: они встречали и регистрировали гостей, сопровождали работу ключевых карьерных площадок в сферах образования, IT, бизнеса и АПК, а также обеспечивали безупречный порядок и комфортную атмосферу на протяжении всего дня.

Взгляд в будущее: волонтёрство как карьерный старт

Быть частью таких событий — это не только большая ответственность, но и уникальный шанс для самих ребят заглянуть в своё профессиональное будущее, пообщаться с потенциальными работодателями и оценить широчайшие возможности региона.

На пленарном заседании с представителями правительства Ленобласти звучали важные для каждого молодого специалиста темы. Так, руководитель Ресурсного добровольческого центра Сергей Иващенко отметил, что волонтёрство сегодня — это мощный инструмент профессионального роста.

«Добровольчество развивает ключевые навыки, востребованные работодателями: коммуникабельность, ответственность, инициативу и способность к самоорганизации — именно те, которые не сможет заменить искусственный интеллект», — подчеркнул он.

Студенческие отряды Ленинградской области в очередной раз на деле подтвердили, что быть частью РСО — это значит не только получать уникальный трудовой опыт, но и сознательно вкладывать свои силы в большое и важное дело, меняя к лучшему жизнь вокруг себя уже сегодня.