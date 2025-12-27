Усадьба «Музейная горка» в деревне Лампово

Мы поговорили с Андреем Бурлаковым о создании нового музейного пространства, о том, что происходит сейчас в деревне Лампово и каковы перспективы этого проекта.

- Андрей Вячеславович, у вас впечатляющий опыт создания музеев и краеведческих экспозиций. Как это повлияло на возникновение нового проекта?

- Действительно, все музеи и экспозиции, которыми я занимался, живут, работают и развиваются, и теперь я могу опираться на этот опыт, чтобы создать уже собственное музейное пространство.

О подобном проекте я мечтал давно. Смотрел на успешные примеры создания частных музеев в Гатчине и думал: чего же я жду и что я сам могу сделать? Я заметил, что там, где частная инициатива, музей работает и развивается. Инициаторам таких проектов постоянно приходится что-то придумывать, создавать интересные концепции и выстраивать работу музея так, чтобы это было интересно посетителям.

Да, у меня нет того капитала, который необходим для строительства такого музея. Но главное – поймать идею, найти концепцию будущего проекта и базу для него. Год прошел в поисках, и я поймал свою концепцию. Я решил сделать музей, посвященный частным коллекциям и собраниям артефактов, тематически так или иначе привязанных к Гатчинскому краю. Кое-что у меня уже собрано, кое-что – в задумках...

Я понимаю, что это дело – уже на всю оставшуюся жизнь и оно не должно погибнуть. Поэтому еще одним стимулом для меня стало появление ученика – того, кто мог бы продолжить мое дело. Я говорю о моем замечательном помощнике – молодом краеведе Никите Козачке, который во всём меня поддерживает.

- Что будет представлять собой это музейное пространство? Что здесь будет происходить?

- Это будет частное открытое выставочное пространство. На музейной территории предполагается проведение мероприятий культурно-просветительской, образовательной, патриотической направленности: экскурсий, праздников, фестивалей, творческих встреч, мастер-классов.

Кстати, уже на август 2026 года запланировано первое мероприятие: жду в гости Гатчинское товарищество художников. Организуем для них знакомство с деревней Лампово, прогулки по будущей усадьбе и окрестностям, пленэр.

- Почему для нового музейного пространства была выбрана именно деревня Лампово?

- В Гатчине достаточно много музеев и экспозиционных площадок, и я решил попробовать что-то сделать в Гатчинском округе, где еще можно найти свою нишу. Мне хотелось, чтобы это было красивое место со своей историей.

В июне 2025 года на личные средства я приобрел в деревне Лампово участок земли площадью 23,5 сотки. Этот участок понравился мне сразу, как только я его увидел. Очень солнечный, светлый, он находится на окраине деревни, рядом с шоссе Сиверская – Дружная Горка. Участок квадратной формы с необычным рельефом и перепадом высот. Он как бы спускается с горки, образуя интересную террасу с сохранившимся кусочком леса. Аура шикарнейшая! Плюс – сама по себе деревня Лампово, которая вызывает сейчас активный интерес у туристов своей старообрядческой историей и старинными домами. Неподалеку расположены другие исторические поселения: Дружноселье, Белогорка, Дружная Горка, то есть места здесь удивительные!

Я решил назвать этот комплекс «Усадьба «Музейная горка» в деревне Лампово». Пускай будет еще одна «Горка», только музейная...

- Как я поняла, вы сразу же приступили к освоению этого участка. Что уже удалось сделать?

- Да, работы на нем начались сразу же. Я подготовил схему примерного расположения основных достопримечательностей. Была произведена кадастровая съемка участка, выполнены частичные планировочные работы по его выравниванию. Мы вырубили кустарник, выкосили траву, убрали деревья, спиленные прежним хозяином, привезли несколько машин песка. Спиленные деревья и камни-валуны, найденные на участке, сразу же легли в основу Цветочной горки, задуманной в центре участка. Получилась огромная гора метра три высотой и объемом метров двадцать.

Фантазии постепенно обретают реальные очертания: будущая усадьба рождается буквально на глазах. В самой низине участка я решил оборудовать пруд полукруглой формы, который ляжет в основу будущего «Лукоморья». Пруд уже выкопан – грамотно, как и положено, с откосами. Пока его копали, обнажились пласты цветных песочных отложений, характерных для наших мест, что тоже радует. Около пруда уже высажены первые деревья и кустарники. Планирую на «обрыве» над ним посадить дуб и поставить беседку, где можно будет проводить встречи и мероприятия.

Также уже установлена ограда вокруг участка из металлической сетки, которую я планирую засадить диким виноградом и другими растениями. Устроено место для парковки автотранспорта.

- В одиночку с таким объемом работ, конечно, не справиться...

- Мою идею поддержали многие, за что я им очень благодарен. Люди приезжали, помогали потихоньку очищать участок. Одним из первых пришел на помощь глава Гатчинского отделения ВООПиК, директор музея «Капсула времени» Сергей Юрьевич Павлов, который помог расчистить участок. Кто-то привез целый грузовик песка. Целую машину белых силикатных кирпичей передал гатчинский скульптор Валерий Шевченко, а перевезти всё это помог житель Лампово Иван Иванович Чумаков. Еще один житель Лампово – Николай Викторович Сергеев – разрешил мне устроить у себя «штаб-квартиру», помог найти отличного специалиста с техникой, который выкопал пруд за два дня.

Поддержал мою идею и председатель старообрядческой общины директор АНО «Центр изучения и сохранения русской старины» в деревне Лампово Денис Ермолин. Мы планируем сотрудничество и совместные мероприятия, направленные на развитие туризма в этих исторических

местах.

- Участок расположен в историческом месте. Были ли какие-то открытия во время его освоения?

- Без открытий не обошлось, что также очень вдохновило! При расчистке участка мы обнаружили большую свалку бытового мусора, а под ней – фундамент какой-то старой постройки с большими камнями-валунами, которые я использовал для обустройства Цветочной горки. Приятным сюрпризом стали обнаруженные на участке артефакты: старинные стеклянные бутылки, цветные стеклышки, печные изразцы, монетки, игрушки, замки, ключики. Наверняка на этом месте когда-то стоял дом, здесь жили люди...

- Что ляжет в основу новых экспозиций?

- Предполагается, что музей будет разноплановым: в нем будут размещены коллекции редких, уникальных экспонатов – в постоянных и временных экспозициях. Я уже провел большую работу по сбору экспонатов и формированию экспозиционно-выставочного фонда. Люди передают много предметов старины и советского быта, что станет основой для будущих выставок.

Всё лето я собирал камни и кирпичи, особенно царского времени. У меня уже образовалась большая коллекция кирпичей нашего края с клеймами дореволюционного производства, которая ляжет в основу постоянной экспозиции. Остальные кирпичи и камни буду использовать, где только можно. Пригодится даже битый кирпич, который пойдет на мощение территории.

Вокруг Цветочной горки планируется так называемое Урочище исторической памяти, где будут размещены реальные артефакты, найденные на Гатчинской земле, в старинных усадьбах – закладные камни, колесо от мельницы и так далее. Скульптор Валерий Шевченко передал в дар два артефакта – памятник собаке и голову Лешего, сделанную им как раз в рамках темы «Лукоморье».

Я уже начал собирать разноцветные бутылки для создания Стеклянной горки. Идей для их использования очень много...

- Помимо Стеклянной и Цветочной горок на вашей примерной схеме будущей музейной усадьбы много и других интересных объектов. Расскажите немного о них...

- В следующем году планирую начать строительство дома в русском стиле. Это будет комплексное сооружение: сам домик с верандой, гостевой дом, банька. В будущем планируется строительство хозяйственных построек, выставочного павильона, усадебного дома. На территории усадьбы будут также Дубовая роща, Липовая аллея, Аптекарский огород, Земляничная поляна, небольшой фруктовый сад.

***

Андрей Бурлаков уверен: новый музейный проект может не только оживить деревню Лампово, но и стать новым брендом на туристической карте Ленинградской области, связующей тропинкой из прошлого в будущее.

В связи с началом реализации проекта Андрей Вячеславович обращается ко всем неравнодушным соотечественникам с просьбой о помощи. На данном этапе все работы проводятся на его личные средства с участием пока еще немногочисленных партнеров и благотворителей, поддержавших его инициативу. Для того, чтобы проект развивался, необходимы финансовая помощь, строительные материалы (дерево, металл, кирпич, гранит, щебень, черепица, камни-валуны и т.д.), грузовой транспорт.

Телефон для связи: +7 921 920 9915, Андрей Бурлаков.

Юлия Лысанюк

Для справки

Гатчинский краевед, член Союза краеведов России и Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков в свое время стал инициатором создания музеев и автором тематических музейных экспозиций в Гатчине и Гатчинском округе. Среди таких проектов – Музей истории Суйды (1986), позже ставший музеем-усадьбой «Суйда» (1999), Сиверский историко-бытовой музей «Дачная столица» (2009), Музей истории города Гатчины» (2009), Музей истории дачного модерна на базе Прибытковской сельской библиотеки (2011). Также по инициативе и при непосредственном участии Бурлакова организован целый ряд школьных краеведческих экспозиций: музей истории Сиверской в Сиверской школе-интернате (1992), музей истории учебных заведений города Гатчины на базе Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского (1996), историко-краеведческий музей Войсковицкой земли в Войсковицкой школе искусств (2018).