«Красота Божьего мира» - глазами детей

Заседание конкурсной комиссии состоялось в духовно-просветительском центре при Покровском соборе города Гатчины. В состав жюри вошли секретарь Гатчинского епархиального управления, протоиерей Владимир Глазунов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Гатчинской епархии, протоиерей Виталий Грищук, ответственный за проведение регионального этапа Международного конкурса «Красота Божьего мира» в Гатчинской епархии, иерей Кирилл Васильев, главный специалист отдела религиозного образования и катехизации Гатчинской епархии Екатерина Грищук, преподаватель Лопухинской детской школы искусств Наталья Шилова, преподаватель иконописи Александр Сорокивский, специалист отдела религиозного образования и катехизации Гатчинской епархии Юлия Егорова. Возглавил работу жюри епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

После подведения итогов в благочиниях Гатчинской епархии в финал регионального этапа вышли 152 работы юных художников из 23 учебных заведений. Конкурс проходил в трех номинациях и разных возрастных группах.

В первой возрастной группе номинации «Основная тематика» 1 место заняла Анфиса Ильина (ВДШИ им. Н. К. Рериха, работа «Зимний вечер»). 2 место — у Елизаветы Гуш (Бегуницкая ДШИ, «Великая Пасха у дверей») и у Анастасии Пономаревой (ВДШИ им. Н. К. Рериха, «Прогулка»). 3 место разделили София Корниенко (Лопухинская ДШИ, «Рассвет на тихом озере»), Анфиса Павлова (ВДШИ им. Н. К. Рериха, «У монастырских стен»), Алиса Мочалова (художественная студия «Перспектива», г. Тосно, «Осень в моем городе»).

В старшей возрастной группе 1 место – у Ксении Тепловой (Лопухинская ДШИ, «Перед Благовестом»). 2 место – у Елисея Болошина (Вырицкая ДШИ, «Вид на Никольский храм и крепость в Старом Изборске»), Снежаны Ефимовой (Лужская ДХШ, «Светлый праздник»). 3 место разделили Майя Барановская (Горбунковская ДШИ, «Удивительные облака»), Анастасия Кирсанова (Лопухинская ДШИ, «Благодатное утро»), Ксения Агейчик (ВДШИ им. Н. К. Рериха, «Святая Ксения Блаженная»).

В номинации «Православная икона» 1 и 2 места не присуждались. 3 место разделили воспитанники воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери п. Вырица Екатерина Кузьмина («Вера, Надежда, Любовь и мать их София»), Дарья Новеньких («Святитель Спиридон Тримифунтский») и Евдокия Петрановская («Оплечный образ Божией Матери»).

В номинации «Роспись по фарфору» 1 место — у Майи Ворониной (Коммунаровская ДШИ, «Свидание на мосту кентавров»). Второе место заняли Ксения Дудина (Коммунаровская ДШИ, «Вид из окна на храм Казанской Божией Матери») и Оксана Савельева (Центр детского и юношеского творчества», г. Луга, «Казанский собор»). 3 место – у Александры Куклеевой (Коммунаровская ДШИ, «Венок времён»), Маргариты Кружковой (Коммунаровская ДШИ, «Прогулка в Павловском парке»). Специальный приз жюри в номинации «Роспись по фарфору» присужден Ксении Карповой за работу «Воскресенский переулок г. Луга. Прошлый век» (Центр детского и юношеского творчества, г. Луга).

В младшей возрастной группе (вне конкурса) были отмечены призами Элина Сорокина (воскресная школа храма преподобного Серафима Саровского п. Новоселье, «Храм преподобного Серафима Саровского в пос. Новоселье»), Нина Кулешова (воскресная школа им. святой мученицы царицы Александры при храме святого страстотерпца царя Николая II, г. Никольское Тосненского благочиния, «Ноев ковчег»), Дарья Дроздова (Сланцевская ДХШ, «Храм Серафима Саровского, г. Сланцы»), Ирида Румянцева (Горбунковская детская школа искусств, «Вечерняя служба»), Варвара Барабанова (художественная студия «Перспектива», г. Тосно, «Осенняя прогулка»), Анисья Анисимова (воскресная школа храма Архистратига Михаила, д. Бегуницы, «Жены Мироносицы у Гроба Господня»).

Торжественное награждение победителей регионального этапа международного конкурса «Красота Божьего мира» состоится в рамках региональных образовательных чтений 2 декабря 2025 года в Гатчине. Работы победителей примут участие в международном этапе конкурса, который состоится в Москве. Заключительный этап конкурса пройдет с 15 ноября по 15 декабря. Награждение победителей ожидается на церемонии закрытия Рождественских чтений в Храме Христа Спасителя в Москве.

Напомним, международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» проводится с 2005 года в рамках Международных Рождественских образовательных чтений. В конкурсе принимают участие юные художники из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Сербии, Казахстана, Кипра. В жюри конкурса, наряду с сотрудниками Синодального отдела, входят члены Российской академии художеств, Союза художников России, видные деятели искусств.

По материалам Гатчинской епархии