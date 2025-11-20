Победить никотиновую зависимость: советы эксперта

Расстаться с сигаретами действительно непросто: никотиновая зависимость переплетается с психологической привычкой, и эта комбинация превращает борьбу с курением в настоящее испытание. Однако существуют проверенные методы, которые помогают преодолеть тягу к табаку. О них рассказал Роман Высоких, врач-терапевт ИНВИТРО.

- Употребление табака наносит организму колоссальный вред. Среди последствий — онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь лёгких, патологии сердечно-сосудистой системы. Курение остаётся ведущей причиной смертности, которую можно предотвратить.

- Могут ли медикаменты помочь справиться с зависимостью?

- Для тех, кому сложно справиться с привычкой самостоятельно, современная медицина предлагает фармакологическую помощь. Речь идёт о препаратах для перорального приёма, которые облегчают процесс отвыкания от табака.

Механизм действия таких лекарств основан на имитации эффектов никотина. Благодаря этому человек перестаёт испытывать острое желание закурить. Препараты работают в двух направлениях: во-первых, они ослабляют тягу к никотину и смягчают проявления синдрома отмены. Во-вторых, они снижают степень удовольствия от самого процесса курения, воздействуя на те зоны головного мозга, которые обычно активируются под влиянием никотина.

- Что происходит при резком отказе от сигарет?

- Альтернативный подход — это радикальный разрыв с привычкой. Человек выбирает конкретную дату и с этого момента полностью исключает табак из своей жизни. Такая стратегия нередко сопровождается проявлениями никотиновой абстиненции.

Среди типичных симптомов отмены — интенсивное желание снова взяться за сигарету, вспышки раздражительности и резкие колебания эмоционального фона, ощущение подавленности. Многие отмечают повышенную тревожность, трудности с засыпанием, проблемы с концентрацией внимания. Нередко наблюдается усиление аппетита и набор веса. У некоторых людей усиливаются или впервые возникают чувства тревоги, грусти или симптомы депрессии.

Все эти факторы существенно затрудняют самостоятельный отказ от курения без дополнительных средств поддержки. Тем не менее, стратегия резкого разрыва доказала свою эффективность — об этом свидетельствуют результаты многочисленных научных исследований.

- Зачем нужен психолог в борьбе с курением?

- Ещё один путь — консультации специалистов, работающих в сфере психического здоровья. На таких встречах обсуждается, какую роль играет курение в жизни конкретного человека, как оно связано с его повседневными привычками и эмоциональным состоянием. Последние исследования показывают впечатляющую статистику: профессиональное консультирование повышает вероятность успешного отказа от табака на сорок — восемьдесят процентов. Эффективными оказываются как индивидуальные сессии, так и групповые форматы работы.

- Как работает никотинзаместительная терапия?

- Метод никотинзаместительной терапии, сокращённо НЗТ, предполагает поступление в организм контролируемых доз никотина в период воздержания от сигарет. Со временем эти дозы планомерно уменьшаются.

Такой поэтапный подход позволяет смягчить проявления абстинентного синдрома, который неизбежно развивается у людей, отказывающихся от курения. Организм получает возможность адаптироваться постепенно, без резкого стресса.

Для никотинзаместительной терапии используются различные формы: трансдермальные пластыри, жевательные резинки, ингаляторы, рассасываемые таблетки, назальные спреи. Необходимую дозировку никотина врач подбирает индивидуально, ориентируясь на то, сколько сигарет человек выкуривал ежедневно до начала терапии.

- Могут ли приложения помочь бросить курить?

- Всё больше людей обращаются за поддержкой к специализированным мобильным приложениям. Такие программы предлагают разнообразный контент и поддержку на каждом этапе пути к жизни без табака. Например, они демонстрируют, как улучшается состояние здоровья с каждым днём без сигарет, подсчитывают сэкономленные деньги, которые раньше тратились на табак, предлагают систему ежедневных поощрений за достижения.

Научных данных об эффективности подобных приложений пока недостаточно, результаты исследований противоречивы. Однако для многих этот формат поддержки оказывается психологически наиболее приемлемым и комфортным способом сопровождения на пути к жизни без сигарет.

Пресс-служба компании ИНВИТРО