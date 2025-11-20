Работаем со знанием дела!

С 15 по 16 ноября на базе Военного музея Карельского перешейка в рамках волонтерского проекта «Музейный рейд» прошла выездная акция по сохранению исторического наследия. В мероприятии приняли участие представители студенческого педагогического отряда «Сознание», входящего в Ленинградское областное региональное отделение Российских студенческих отрядов.

Активную помощь музею оказали члены отряда Кристина Куралесова и Дмитрий Ходырев. В задачи волонтеров входили работы по благоустройству территории музея. Помимо трудовой деятельности, для участников акции была организована экскурсия, в ходе которой они узнали уникальные истории редких экспонатов, хранящихся в фондах учреждения.

Для студентов такой выезд стал не только возможностью внести практический вклад в сохранение культурного наследия региона, но и испытать себя в новой деятельности вместе с единомышленниками.

«Подобные мероприятия имеют огромное значение для нашей организации. Они дают возможность нашим бойцам не только принести реальную пользу, но и ощутить связь с историей своего региона и страны в целом. Мы гордимся тем, что наши ребята всегда готовы прийти на помощь и проявить инициативу», – отметил командир студенческого педагогического отряда «Сознание».

Волонтерский выезд оставил у его участников массу положительных впечатлений и стал ярким событием этой осени.