9 ноября в Гатчине ограничат движение автотранспорта
9 ноября 2025 года с 8.00 до 15.00 в связи проведением XVI Гатчинского полумарафона будет перекрыто движение и ограничены парковки транспортных средств на дорогах в Гатчине. Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд.
Будет перекрыто движение и ограничены парковки транспортных средств на дорогах общего пользования на территории Гатчины:
- по пр. 25 Октября на участке от ул. Чкалова до ул. Рощинской;
- по ул. Хохлова на участке от пр. 25 Октября до ул. Хохлова, д.11 Б;
- по ул. Крупской на участке от ул. Хохлова до ул. Рощинская;
- по ул. Подъездная дорога к ПИЯФ от перекрестка ул. Крупской-Рощинской до Красносельского шоссе;
- по ул. 7 Армии от ул. Крупской до проспекта 25 Октября;
- по ул. Рощинской на участке от пр. 25 Октября до ул. Волкова.
Движение общественного транспорта в объезд будет осуществляться следующим образом:
Маршрут № 3.
По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Подъезд к индустриальному парку «Северо-Западный нанотехнологический центр» - Ленинградское ш. - магазин ОКЕЙ.
Маршрут № 4.
По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Подъезд к индустриальному парку «Северо-Западный нанотехнологический центр» - Ленинградское ш. – Въезд – ул. Рощинская – ул. Изотова.
Маршрут № 7.
По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал.
Маршруты №№ 8, 23, 25, 27.
Ожидание снятия ограничений.
Маршрут № 28.
Отмена.
Маршрут № 21.
По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Ингербургский проезд. -ТРК.
Маршрут № 22.
По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал.
Маршрут № 107.
По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – далее по маршруту следования.
Маршруты № 18, 18А.
По маршрутам следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Чехова – далее по маршрутам следования.
Маршрут № 100.
Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7-й Армии– ул. Чехова – далее по маршруту следования.
Маршрут № 151.
По маршруту следования – Варшавский вокзал – ул. Чехова – Подъезд к индустриальному парку «Северо-Западный нанотехнологический центр» - Ленинградское ш. - Въезд.
Маршруты №№ 431, 527.
Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – далее по маршрутам следования.
Маршруты №№ 517, 529, 631.
Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Подъезд к индустриальному парку «Северо-Западный нанотехнологический центр» - Ленинградское ш. - далее по маршрутам следования.
Движение в обратном направлении осуществляется по тем же трассам.