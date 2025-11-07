9 ноября в Гатчине ограничат движение автотранспорта

Будет перекрыто движение и ограничены парковки транспортных средств на дорогах общего пользования на территории Гатчины:

- по пр. 25 Октября на участке от ул. Чкалова до ул. Рощинской;

- по ул. Хохлова на участке от пр. 25 Октября до ул. Хохлова, д.11 Б;

- по ул. Крупской на участке от ул. Хохлова до ул. Рощинская;

- по ул. Подъездная дорога к ПИЯФ от перекрестка ул. Крупской-Рощинской до Красносельского шоссе;

- по ул. 7 Армии от ул. Крупской до проспекта 25 Октября;

- по ул. Рощинской на участке от пр. 25 Октября до ул. Волкова.

Движение общественного транспорта в объезд будет осуществляться следующим образом:

Маршрут № 3.

По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Подъезд к индустриальному парку «Северо-Западный нанотехнологический центр» - Ленинградское ш. - магазин ОКЕЙ.

Маршрут № 4.

По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Подъезд к индустриальному парку «Северо-Западный нанотехнологический центр» - Ленинградское ш. – Въезд – ул. Рощинская – ул. Изотова.

Маршрут № 7.

По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал.

Маршруты №№ 8, 23, 25, 27.

Ожидание снятия ограничений.

Маршрут № 28.

Отмена.

Маршрут № 21.

По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Ингербургский проезд. -ТРК.

Маршрут № 22.

По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал.

Маршрут № 107.

По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – далее по маршруту следования.

Маршруты № 18, 18А.

По маршрутам следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Чехова – далее по маршрутам следования.

Маршрут № 100.

Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7-й Армии– ул. Чехова – далее по маршруту следования.

Маршрут № 151.

По маршруту следования – Варшавский вокзал – ул. Чехова – Подъезд к индустриальному парку «Северо-Западный нанотехнологический центр» - Ленинградское ш. - Въезд.

Маршруты №№ 431, 527.

Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – далее по маршрутам следования.

Маршруты №№ 517, 529, 631.

Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – ул. Чехова – Подъезд к индустриальному парку «Северо-Западный нанотехнологический центр» - Ленинградское ш. - далее по маршрутам следования.

Движение в обратном направлении осуществляется по тем же трассам.