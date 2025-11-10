Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
11.11.2025 с 09:30 до 17:30
Сиверское ТУ:
тер. Зяблики;
Сиверский ДРСУ.
11.11.2025 с 09:30 до 17:30
Рождественское ТУ:
с. Рождествено ул. Коли Подрядчикова, ул. Соколова.
12.11.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино,
ОАО «Племзавод Пламя», Ферма, ФАП, магазин.
11.11.25 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Озерная д.45, 43, 43а.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.