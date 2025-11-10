Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 11 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 11 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

11.11.2025 с 09:30 до 17:30

Сиверское ТУ:

тер. Зяблики;

Сиверский ДРСУ.

 

11.11.2025 с 09:30 до 17:30

Рождественское ТУ:

с. Рождествено ул. Коли Подрядчикова, ул. Соколова.

 

12.11.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино,

ОАО «Племзавод Пламя», Ферма, ФАП, магазин.

 

11.11.25 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:        

ул. Озерная д.45, 43, 43а.