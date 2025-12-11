Для ленинградских детей стартовал проект «ДоброЕлки-47»

Для 150 детей из Ленинградской области вчера прошел первый выезд в Северную столицу с культурной и активной программой. До 18 декабря такой же маршрут смогут повторить ещё 750 юных жителей области. Это дети участников СВО, дети из малообеспеченных, многодетных и социально незащищённых семей, а также воспитанники ресурсных центров региона.

Программа разделена на две части: катание на открытом катке у Флагштока и посещение Смольного собора. Для ребят подготовлены: экскурсия, интерактивное новогоднее представление с играми и хороводами, праздничная трапеза и долгожданные подарки от Деда Мороза.

Новогодний проект «ДоброЕлки-47» организован Общероссийским народным фронтом при поддержке широкого круга партнеров и коллег.