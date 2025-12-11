Мост через Ижору готов после капремонта
В Гатчинском муниципальном округе завершился капитальный ремонт моста через реку Ижору – он уже введен в эксплуатацию. Работы проходили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Рубрики: Дороги
Капремонт здесь начался весной с возведения временного моста, движение по которому осуществлялось до завершения всех основных работ.
В ходе обновления подрядчик возвел новое основание, установил 33-метровое пролетное строение, а также заасфальтировал подходы к мосту.
В этом же районе уже скоро будет перепущено движение с временного на отремонтированный мост через реку Славянка в деревне Порицы.
Фото Дороги Ленобласти
