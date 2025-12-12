Президентская библиотека об истории Конституции Российской Федерации

Конституция Российской Федерации является основным документом государства и главным источником национальной системы права. В ней провозглашаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, определяются основы общественного строя, форма правления и территориального устройства, а также основы организации центральных и местных органов власти.

На портале Президентской библиотеки представлена коллекция «Конституция – основной закон», в которую вошли тексты конституций российского государства разных исторических эпох: первой конституции РСФСР 1918 года, трёх конституций СССР (1924, 1936 и 1977 гг.), конституций РСФСР 1925, 1937 и 1978 годов, действующей Конституции Российской Федерации 1993 года, а также оригинальные тексты и издания действующих конституций отдельных субъектов Российской Федерации.

Первой Конституцией в истории России стала Конституция РСФСР 1918 года, которая состояла из шести разделов и включала 17 глав и 90 статей. В качестве первого раздела в Конституцию 1918 года была включена «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Конституция объявляла Россию Республикой, закрепляла в качестве основного орудия строительства социализма государство диктатуры пролетариата, а в качестве государственной формы этой диктатуры — Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

В 1925 году была введена в действие новая Конституция РСФСР, согласующаяся с положениями Конституции СССР, принятой в 1924 году, которая была всецело посвящена принципам построения первого в мире социалистического союзного многонационального государства на базе диктатуры пролетариата. Она законодательно закрепила полное правовое равенство всех народов СССР и их суверенитет. Были утверждены Государственный Флаг, Герб и столица СССР.

В 1936 году приняли «Сталинскую конституцию» СССР, что привело к внесению соответствующих изменений и в Основной закон РСФСР в 1937 году.

Последней Конституцией советской России, действовавшей вплоть до распада Советского Союза, была Конституция 1978 года, основанная на положениях «брежневской» Конституции СССР 1977 года. Этот документ вошёл в историю как «Конституция развитого социализма», поскольку констатировал построение в СССР «развитого социалистического общества» и создание «общенародного государства». В неё был внесён ряд изменений, связанных с политическими трансформациями в обществе и с провозглашением суверенитета России. Распад СССР потребовал создания принципиально иного Основного закона, отражающего особенности нового государства – Российской Федерации.

12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования была принята Конституция Российской Федерации. За неё проголосовало около 58 % участников референдума. Конституция вступила в силу в день её опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 1993 года. Действующая Конституция России состоит из преамбулы и двух разделов. В преамбуле подчёркивается, что Конституция принята многонациональным народом страны. Называются шесть основополагающих целей, реализация которых является главной задачей государства: утверждение прав и свобод человека, утверждение гражданского мира и согласия в Российской Федерации, сохранение исторически сложившегося государственного единства, возрождение суверенной государственности России, утверждение незыблемости демократических основ Российского государства, обеспечение благополучия и процветания России.

Со времени принятия Конституции 1993 года в неё были внесены поправки о новом наименовании субъектов Российской Федерации, об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы, о Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации.

Действующей Конституции Российской Федерации во всех её редакциях, в том числе одобренной в ходе Общероссийского голосования 1 июля 2020 года, посвящён раздел коллекции «Тексты Конституции Российской Федерации».

На портале Президентской библиотеки, благодаря виртуальной экскурсии(3D-туру), можно посетить выставочный зал с постоянной экспозицией – Зал Конституции. Печатные издания, фото- и кинохроника, архивные и многие другие документы посвящены истории конституционализма в России, от зарождения конституционных идей до создания и принятия действующей Конституции. В экспозиции представлены материалы, связанные с развитием института президентства и государственных символов России. Главный экспонат выставки – единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, подаренная Президентской библиотеке в день её открытия 27 мая 2009 года. Специальный экземпляр Конституции для инаугурации постоянно хранится в Администрации Президента в Кремле и используется в церемонии инаугурации всеми президентами Российской Федерации. Копию инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации можно увидеть как в Зале Конституции Президентской библиотеки, так и на виртуальной экскурсии, представленной на портале библиотеки.

Цифровая коллекция «Конституция – Основной закон» постоянно пополняется новыми материалами: оцифрованными печатными изданиями, архивными документами, фото-, видео- и аудиоматериалами, записями лекций и культурно-просветительских мероприятий. Она доступна пользователям интернета из любой точки мира. Подробно о Конституции России, её истории и структуре рассказано в разделе «День в истории» на портале учреждения.