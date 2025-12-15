В предновогодние и праздничные дни нужна повышенная бдительность
В преддверии новогодних праздников комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения мер безопасности и повышенной бдительности в общественных местах и на улицах.
В местах скопления людей гражданам следует быть особенно внимательными и обращать внимание на бесхозные сумки, рюкзаки, свёртки. Также необходимо не брать в руки подозрительные письма в почтовых ящиках.
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо действовать по четкому плану:
1) Не передвигать, не вскрывать и не пытаться рассмотреть предмет;
2) Немедленно отойти и увести других на безопасное расстояние;
3) Позвонить по номеру 112 и сообщить о находке;
4) Оставаться на связи, но на безопасном расстоянии от находки.
Запрещается самостоятельно проверять, перемещать или трогать предмет, а также делать фото или видео вблизи и выкладывать их в соцсети.
Родителям необходимо объяснить детям, что нельзя брать в руки, а тем более приносить домой, незнакомые или странные вещи, найденные на улице или в подъезде.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области