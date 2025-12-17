Кто останется без света 18 декабря в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
18.12.2025 с 10:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (промзона),
д. Пустошка.
18.12.2025 с 10:00 до 18:00
Таицкое ТУ:
д. Малая Ивановка,
д. Большая Ивановка,
д. Старицы,
п. Тайцы.
18.12.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское.
18.12.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Бугры (частично),
д. Горки (частично),
д. Романовка (частично),
18.12.2025 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Раболово.
18.12.2025 с 10:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Большево,
д. Белогорка (частично).
18.12.2025 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
ДНП «Рыбицы»,
ДНП «Рыбицы-1»,
д. Межно.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.