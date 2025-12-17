Поиск на сайте
Кто останется без света 18 декабря в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

18.12.2025 с 10:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (промзона),

д. Пустошка.       

 

18.12.2025 с 10:00 до 18:00

Таицкое ТУ:

д. Малая Ивановка, 

д. Большая Ивановка,

д. Старицы,

п. Тайцы.  

 

18.12.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское.

 

18.12.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Бугры (частично),

д. Горки (частично), 

д. Романовка (частично),

 

18.12.2025 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское ТУ:

д. Раболово.        

 

18.12.2025 с 10:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Большево,

д. Белогорка (частично).

 

18.12.2025 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

 ДНП «Рыбицы»,

 ДНП «Рыбицы-1»,

 д. Межно.