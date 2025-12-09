Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 декабря 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

10.12.2025 с 10:00 до 18:00

10.12.2025 с 20:00 до 11.12.2025 до 08:00 (1 раз на 30 минут)

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.   

 

10.12.2025 с 09:00 до 17:00

Рождественское ТУ:

д. Замостье.     