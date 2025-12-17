Новый год – в рамках закона и безопасности

Работа предстоит большая. Как заметила Людмила Николаевна, гатчинские учреждения культуры и спорта подготовили масштабный план мероприятий, которые будут проходить как внутри помещений, так и на открытых площадках, на улицах. Готовность служб ЖКХ и дорожного хозяйства к зимнему периоду, наличие ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций обсуждались с участием губернатора.

Спецподразделения и усиление

Начальник Межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Сергей Михайлов доложил о ходе подготовки к обеспечению безопасности в период зимних праздников. Так, на территории Гатчинского округа новогодние и рождественские мероприятия с массовым пребыванием людей будут проходить на 12 объектах различной ведомственной принадлежности, и все эти объекты категорированы и паспортизированы. Проведен анализ антитеррористической защищенности религиозных организаций.

6 и 7 января будут усилены дежурные наряды Росгвардии, непосредственно в новогоднюю ночь запланировано дежурство оперативного резерва – дополнительного экипажа. В дежурном режиме также будут работать экипажи групп задержания по единой дислокации: в Гатчине, Коммунаре, Сиверском и Вырице. Кроме того, в новогоднюю ночь привлекут спецподразделения на случай осложнения обстановки.

Начальник отдела Госавтоинспекции Александр Соколов выступил с докладом о транспортной безопасности и об обеспечении правопорядка в праздничные дни. Полицией разработан комплекс дополнительных мер для предотвращения массовых беспорядков и террористических актов. Будет проводиться патрулирование мест массовых гуляний, будут усилены профилактические меры для обеспечения безопасности дорожного движения. В период с 31 декабря по 12 января на территории Гатчинского округа, помимо районного отдела Госавтоинспекции, будут работать силы подразделений Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Запланировано проведение комиссионного обследования (в том числе полицейскими-кинологами) объектов, где пройдут детские развлекательные программы.

Предусмотрено ограничение парковки в районе проведения массовых мероприятий, посвященных рождественским богослужениям. На этих участках будут приняты меры своевременной эвакуации бесхозного автотранспорта. Парковка будет ограничена возле Павловского и Покровского соборов 6 января с 17.00, и с 22.00 будет ограничен проезд по улицам Горького, Красной и Соборной.

От имени руководства Гатчинского УМВД Александр Соколов призвал жителей с уважением относиться к законной деятельности полицейских и соблюдать общественный порядок.

Вертолетная площадка для салютов

Заместитель начальника Гатчинского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленобласти Антон Егоров привел статистические данные: несмотря на снижение общего количества пожаров по сравнению с прошлым годом – 572 (-40), погибших в этом году больше – 22 человека (+2). Только за первую неделю декабря на четырех пожарах погибло пять человек.

Причины возгораний – электрические отопительные приборы и неисправность дымохода. В связи с пожароопасной обстановкой сотрудники ОНДиПР активизировали работу с садоводческими товариществами: направили информацию в 122 садоводства, и к исходу года будут проинформированы 80–90 % СНТ.

Традиционно в преддверии Нового года инспекторским составом сформированы списки объектов с массовым пребыванием людей и, в частности, детей. Проведено информирование, профилактические визиты и учебные эвакуации в 38 образовательных организациях, 19 Домах культуры и трех детских лагерях, в которых смены начинаются со 2 января.

В ходе подготовки к рождественским праздникам пожарными обследовано 17 зданий, где будут проходить мероприятия. Непосредственно перед рождественской ночью инспекторы повторно проведут объезд и инструктирование должностных лиц данных учреждений.

Отдельно Антон Егоров остановился на правилах использования пиротехнических изделий, напомнив, что самое главное – ознакомиться с инструкцией и применять продукцию в соответствии с указаниями завода-изготовителя. Развлекаясь пиротехникой, следует помнить об элементарном самосохранении и не запускать салюты вблизи линий электропередач, высокорослых деревьев, среди многоквартирных домов и в местах массового скопления людей. И, конечно, надо покупать только сертифицированную продукцию.

В Гатчине определены два места для запуска салютов: на Аэродроме – пространство вдоль Диагональной улицы – и вертолетная площадка на Хохловом поле, возле перекрестка улиц Крупской и Рощинской.

Выход на лёд запрещён!

С докладом о безопасности на водных объектах выступил начальник Гатчинского отдела ГИМС Владимир Герасев. Он привел статистику происшествий на водных объектах: в этом году – три происшествия, в прошлом – восемь. В осенне-зимний период на воде происшествий в округе не было. По всему Гатчинскому округу выход на лед запрещен, и назначено 37 ответственных лиц, которые могут выписывать штраф за нарушение запрета.

В новогодние каникулы будет организовано дежурство: пять инспекторов ГИМС будут дежурить на постоянной основе, к ним будут прикреплены еще 14 внештатных инспекторов – в Вырице, Орлино, Нестерково, Черново. Подготовка к крещенским купаниям проводится в штатном режиме, все ответственные лица осведомлены о правилах подготовки купелей. Владимир Александрович назвал новый номер телефона ГИМС – для справок: 8(81371)294-99.

Съедобный подарок должен быть качественным

Заместитель главного санитарного врача Гатчинского округа Анна Барташевич обратила внимание на необходимость соблюдать меры профилактики пищевых отравлений и инфекционных заболеваний в учреждениях, организующих новогодние праздники: проводить влажные уборки, дезинфекции и проветривания. Детей с признаками инфекционных заболеваний следует отстранить от массовых мероприятий.

Отдельно Анна Сергеевна остановилась на требованиях к комплектованию новогодних подарков: это использование доброкачественных продуктов и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность.

В преддверии праздников территориальный отдел Роспотребнадзора проводит мониторинговые мероприятия с привлечением специалистов Центра гигиены и эпидемиологии.

О работе гатчинских медицинских учреждений в праздничные дни рассказал и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов.

Стационарные подразделения работают в усиленном режиме с использованием круглосуточной службы с 31 декабря по 10 января. Вспомогательные службы работают 3, 6 и 9 января, амбулаторно-поликлинические службы (дежурный фельдшер, дежурный врач) работают со 2 по 6 января и с 8 по 10 января с 9:00 до 15:00.

Контакт-центр функционирует с 9:00 до 15:00 со 2 по 6 января и с 8 по 10 января, номер: 8(81371)78-075, официальный сайт работает круглосуточно.

И.о. главврача призвал к умеренности в употреблении напитков и закусок, подчеркнув важность профилактики заболеваний.

Проблемы ЖКХ и рейдерский захват

Традиционно в прямом эфире Людмила Нещадим ответила на вопросы жителей.

Помощи просят жители ЖК «Орлова роща»: комплекс может стать жертвой рейдерского захвата неизвестной компанией-однодневкой – неким ООО. По словам жильцов, неизвестные лица «провели» голосование собственников, о котором сами собственники ничего не знали и никаких бюллетеней не подписывали, хотя, по некоторым данным, документы уже сданы в Госжилнадзор.

Людмила Нещадим ответила, что дело за собственниками: «Если вы считаете, что голосование было нелегитимным, определяйте инициативную группу и организуйте голосование легитимным способом. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, только собственники через общее собрание большинством голосов решают все вопросы, в том числе и смену управляющей компании. Доказать подлог документов можно только через правоохранительные органы».

Как уверяют жильцы «Орловой рощи», именно о подлоге и идет речь: никакой смены управляющей компании они не планировали, голосования не проводили – жильцов вполне устраивает их ТСЖ. А на собственном счету жилого комплекса скопилось несколько десятков миллионов взносов на капремонт: по мнению собственников, именно на эти деньги покушается контора «Рога и копыта». Граждане обратились в правоохранительные органы.

Жительница поселка Сиверский пожаловалась на холод в квартире в доме на улице Строителей: «Гатчинские коммунальные сети не готовы к отопительному сезону. Температура в квартире +16». По словам главы администрации, специальная комиссия проведет замеры и при необходимости сделает перерасчет.

Жители Хохлова поля недовольны отсутствием освещения территории возле «Элеганта»: планируется проверка и решение проблемы.

Жительница Батово четыре года не может добиться ремонта межпанельных швов: «Один раз приезжали, зашили швы «штукатуркой» – в первый же дождь всё потекло, как и прежде. Пообещали, что швы зашьют в октябре, но не уточнили, в каком году. Сейчас середина декабря, а воз и ныне там. В комнате – плесень по стенам, 16 градусов тепла».

Людмила Нещадим ответила, что комиссия проверит состояние дома и директор управляющей компании понесет ответственность за невыполнение обязательств.

Через платформу обратной связи за две недели в администрацию поступило 212 вопросов, за неделю – 112. Основные темы – это состояние дорог, ЖКХ, благоустройство, общественный транспорт, связь и телевидение. Вопросы о зимнем содержании дорог появляются реже. Часто возникают темы, связанные с функционированием ЖКХ. За неделю было зафиксировано 14 аварийных ситуаций, шесть из них связаны с отключением электроэнергии, а это влияет на водоснабжение, отопление и водоотведение.

Много жалоб на сбои в работе интернета. По словам Людмилы Нещадим, ведется работа с операторами для минимизации проблем с интернетом, отсутствие которого, к сожалению, влияет на многие сферы жизни.

Екатерина Дзюба