«Живи и крепни, легендарный хор народный, 

Карташевский хор по праву считается визитной карточкой Кобринской земли. Участники этого коллектива – желанные гости на праздниках и творческих мероприятиях во многих поселениях Гатчинского округа. В основе такой популярности – не только любовь к песне и вдохновенное исполнение. Карташевские ветераны стали примером для всех людей «серебряного» возраста, которые не желают сидеть дома просто так, а хотят радоваться жизни и делиться этой радостью с другими людьми.

Ярким музыкальным аккордом в преддверии юбилейной даты стало выступление Карташевского хора на гала-концерте фестиваля «Победа одна на всех!» в колонном зале Российского этнографического музея Санкт-Петербурга.

Фестиваль, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходил в течение года в рамках проекта «Народы СССР в освобождении Ленинграда». С песней «Мы помним!» на стихи жительницы блокадного Ленинграда Валентины Антоновой Карташевский народный хор завоевал первое место в номинации «Вокально-хоровой жанр». На гала-концерте фестиваля присутствовал автор музыки, композитор, член Союза концертных деятелей России Игорь Берулов.

Зал тепло приветствовал исполнителей, встав в едином порыве, чтобы отдать дань памяти и уважения героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Участница хора, блокадница Людмила Евгеньевна Коновалова получила от организаторов фестиваля букет роз.

Поздравить юбиляров с праздником в Карташевский сельский клуб прибыли почетные гости: депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, депутат Совета депутатов Гатчинского округа Наталия Деминенко, глава Кобринского территориального управления Вячеслав Федорченко, почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков, председатель Совета ветеранов Кобринского управления Юрий Кучеренко, председатель Ленинградского областного отделения РОО «Карельское содружество» Марина Ватагина, заслуженный работник культуры РФ Светлана Спиридонова, композитор Игорь Берулов, работники учреждений культуры.

Много теплых слов было сказано в адрес хора и его бессменного руководителя – заслуженного работника культуры Российской Федерации Николая Петунина. Цветы и благодарственные письма вручили старейшинам коллектива: Анне Аврамовне Крекновой, Неле Андреевне Яковлевой, Галине Семеновне Майорчик, Людмиле Евгеньевне Коноваловой, Вере Михайловне Головановой. Трогательное поэтическое поздравление передала почетный житель Кобринского поселения Алла Ивановна Мельникова:

«Живи и крепни, легендарный хор народный,

Пусть будет памятен твой славный юбилей.

И песни льются широко, легко, свободно,

Чтоб мир тревожный стал светлее и добрей!»

Напомним, самодеятельный хор ветеранов войны и труда был создан в поселке Карташевская в декабре 1980 года. Хор был организован по инициативе ветерана Великой Отечественной войны Валентины Николаевны Панцыревой. В первый состав хора вошли ветераны, прошедшие фронт или работавшие на победу в тылу. Возглавил коллектив молодой хормейстер Николай Петунин.

Карташеский хор быстро занял достойное место среди лучших коллективов Гатчинского района и Ленинградской области. За минувшие десятилетия коллектив многократно и успешно выступал и в родной Карташевской, и в других населенных пунктах гатчинской земли, и в Санкт-Петербурге. В 2004 году по итогам V Областного фестиваля ветеранских хоровых коллективов «С песней по жизни» Карташевскому хору ветеранов было присвоено почетное звание народного коллектива.

В репертуаре Карташевского хора – русские народные, лирические, жанровые песни, романсы. По сей день коллективом руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации Николай Федорович Петунин.

Юлия Лысанюк