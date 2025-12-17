Культурное обозрение с Марией Титовой

- Мария Леонидовна, каковы первые результаты реформы, что изменилось к лучшему?

- Самое, наверное, значимое событие – объединение всех библиотек в централизованную библиотечную систему. Это позволит нам участвовать в госпрограмме и нацпроектах по улучшению материально-технической базы библиотек и кадровой политики.

К сожалению, сельские библиотеки округа пришли в удручающее состояние: старый компьютерный парк, многие здания не соответствуют нормативу. В последние три года не исполнялся показатель по обновлению книжного фонда.

С учетом централизации библиотечной системы были аккумулированы все финансовые расходы. Мы уже в этом году выделили чуть больше 6 млн рублей на обновление компьютерного парка сельских библиотек.

Перераспределив средства по закупке и комплектованию книжного фонда, мы впервые за последние годы превысили утвержденный показатель. Чтобы обновить книжных фонд сельских библиотек до норматива, нужен не один год. В этом году мы всё скорректировали, доукомплектовали – в следующем году работу продолжим.

- Современные библиотеки – это не только книги, но и выставки, встречи с авторами и краеведами, мастер-классы. Получается, поселок обретает новое общественное пространство для проведения мероприятий.

- Современная библиотека – это место, где рождается сообщество. Поэтому по зданиям библиотек работ запланировано много. Так, к примеру, библиотеки в Елизаветино и Вырице – отдельно стоящие здания и не объекты культурного наследия. Принято решение их отремонтировать, несмотря на удручающее состояние. Для участия в нацпроекте «Семья» есть требование – наличие дизайн-проекта библиотеки. В рамках конкурса студенческих работ «Лучший дизайн-проект библиотеки Ленинградской области» в декабре в Гатчинском округе прошло несколько мероприятий. Студенты познакомились с библиотеками Елизаветино и Вырицы, а также с историей этих населенных пунктов. Конкурс проводит Ленинградская областная универсальная научная библиотека (директор – Ирина Викторовна Семенова) совместно с оргкомитетом Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини».

Когда будут выбраны лучшие дизайн-проекты, мы запустим подготовку проектно-сметной документации и дальнейшую процедуру. Это уже будет не просто ремонт, а создание первых сельских библиотек с дизайном – у каждой будет свое «лицо», своя идея и своя изюминка.

Есть планы и по маленьким библиотекам. Так, большим спросом населения пользуется библиотека в Ивановке (Пудостьская территория). В деревне нет другого досугового учреждения, библиотека – единственное общественное пространство, где могут собираться люди. В этой библиотеке тоже намечен ремонт с дизайном. А передвижные стеллажи и прочие современные средства позволят сделать ее более мобильной.

Есть библиотеки в очень плохом состоянии. Поэтому мы начали работать с компаниями по разработке модульных библиотек. Например, предлагаются библиотеки на основе 40-футовых контейнеров. Такая библиотека не является капитальным строением – соответственно, не нужно проходить госэкспертизу, что намного удешевляет и ускоряет процесс. Контейнер ставится на бетонные блоки, снизу зашивается и подключается к инженерной сети. Внутри библиотека полностью оборудована. Она рассчитана на 25 человек единовременного пребывания. Предусмотрено два рабочих места – для библиотекаря и для посетителя, чтобы в сельском населенном пункте любой человек мог прийти и воспользоваться компьютером, интернетом и элементарными программами. Как показал объезд главы администрации по территориям, такой запрос от населения есть. Особенно у старшего поколения.

Там, где состояние зданий совсем плохое, планируем открыть временные мобильные библиотеки, которые могут перемещаться. Когда библиотека обретет свое помещение, мобильная переедет в другой населенный пункт.

В Кобралово и Кобрино библиотеки предусмотрены в проектируемых зданиях. В Рождествено уже идет строительство такого здания.

- Жители отмечают, что стало проводиться больше уличных праздников.

- Это еще один результат реформы. Заметно увеличилось финансирование учреждений культуры округа, особенно на проведение уличных мероприятий. Мы понимали, что для этого нужна современная материально-техническая база, а ее не было. Мы постарались и эту сторону усилить. Закупили декор, звуковое оборудование, костюмы, ограждения.

- Что изменилось в работе муниципальных музеев?

- Реформа позволила перевести музеи из статуса культурно-досуговых учреждений. Это очень важно. Гатчинский район был дотационным, мы не имели права содержать музеи. Они работали в статусе культурно-досуговых учреждений, у которых в уставе прописана музейная деятельность.

Создание муниципального округа позволило вернуть в культуру музейный статус и создать единый Музейный центр Гатчинского округа, куда вошли все наши музеи, кроме Мемориального дома-музея Исаака Шварца и Музея города Гатчины, которые являются самостоятельными юридическими лицами. Безусловно, это повлекло за собой другие требования, но работать стало проще.

Таким образом, сейчас музеи, подведомственные комитету по культуре и туризму Гатчинского округа, объединены в три юридических лица: Музейный центр Гатчинского округа, Музей города Гатчины и Мемориальный дом-музей Исаака Шварца.

Создавая Музейный центр, мы думали о перспективе. Сегодня в него входят «Дачная столица» в Сиверском, Музей Красногвардейского укрепрайона в Новом Свете и Информационно-туристский центр в Гатчине. В будущем в Музейный центр войдут новые музеи, которые будут создаваться на территории округа.

- Прорабатывался вопрос о переезде экспозиции Музея Красногвардейского укрепрайона в Гатчину. Какова ситуация на сегодняшний день?

- Комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти рассматривает возможность разместить экспозицию «Красно-

гвардейский укрепрайон» в одном из старейших зданий Гатчины – в Круглой риге. Область ведет проектирование реконструкции и приспособления этого здания под выставочное пространство. Ранее неоднократно предпринимались попытки начать реконструкцию. Но здание сложное, контракты расторгались. Новые проектировщики должны учесть все нюансы. В том числе вписать этот проект в проект строительства железнодорожного виадука. Стоит задача в феврале-марте 2026 года провести первые противоаварийные работы и создать безопасный коридор для прохода пешеходов по тротуару вдоль Киевского шоссе.

В результате туристы получат еще одно интересное место между двух гатчинских дворцов и парков. Хотим, чтобы, выходя из Дворцового парка, туристы переходили дорогу и видели привлекательное пространство от улицы Жемчужина до Киевского шоссе. Оно сейчас заброшено. В планах сделать там сквер с малыми архитектурными формами на тему гатчинских кирасиров. Посетив сквер, туристы увидят историческое здание Круглой риги. Перейдя дорогу, они смогут посетить выставочное пространство или познакомиться с достопримечательностью снаружи. Рядом Парковое агентство Ленинградской области обустраивает входную зону в Приоратский парк. Так что посетив Круглую ригу, путешественник может отправиться на прогулку в Приоратский парк или на экскурсию в Приоратский дворец.

Это не быстрый проект. В нем задействовано много участников. Но, я думаю, со временем всё получится.

Сверхзадача – чтобы к 2027 году, когда в Гатчине будет отмечаться 100-летие Ленинградской области, выставочное пространство было готово. Как минимум – привести в порядок внешний вид Круглой риги. Следующий шаг – наполнить здание жизнью. Это уже наш вопрос. Чтобы получить средства на современное выставочное оборудование и создание экспозиции, будем подавать документы на участие в нацпроекте.

- Сколько теперь в Гатчинском округе учреждений культуры?

- Мы сохранили все точки, которые были. Ничего не сокращали и не планируем сокращать.

Но новости, конечно, есть. Самостоятельным театром стал Гатчинский ТЮЗ. Артисты труппы стали официально именоваться артистами театра. Кроме того, ТЮЗ теперь имеет право принимать участие в театральных фестивалях для профессиональных театров.

Объединение юридических лиц произошло там, где это было логично. Например, Елизаветино обладает творческим потенциалом, но у него маленькие помещения. Сяськелево и Войсковицы, наоборот, обладают помещениями и стали хорошей базой для коллективов Елизаветино. Теперь они раскрывают свои таланты на больших сценах.

Анализируя деятельность в Войсковицах, мы пришли к выводу, что там преобладал спорт. Культуры минимум, если не брать Школу искусств, а это дополнительное образование. Поэтому сам объект остался за спортом. Мы же в этом здании сохранили кружки и ставку методиста.

Коллективы Сяськелево, Войсковиц и Елизаветино и раньше дружили, и прекрасно взаимодействуют сейчас – объединение их только усилило. Плюс мы смогли перераспределить специалистов и закрыть кадровый вопрос по дефицитным профессиям.

В Тайцах и Верево очень разные учреждения культуры. Но объединение пошло им на пользу. Жители отметили, что появились новые оригинальные идеи, досуговая жизнь заметно разнообразилась.

В других учреждениях культуры мы ничего не меняли. Все остались со своими помещениями и коллективами.

Кроме того, хорошая перспектива открывается для Пудомягской территории. В ближайшие два года ожидается строительство нового здания Дома культуры.

- А что будет на третьем этаже здания, где размещается Музей города Гатчины?

- Это будет прекрасное музейное пространство, посвященное истории города. Музей разрабатывает несколько концепций, которые будут обсуждаться. История города очень богатая.

На сегодняшний день мы провели экспертизу третьего этажа. К сожалению, помещение в аварийном состоянии. Впереди предстоит большая работа, так как это объект культурного наследия.

- Новый год приближается. Что интересного ждет гатчинцев в следующем году?

- Мы постараемся наполнить жизнь радостными событиями. В том числе заинтересовать наших гостей, приезжающих в Гатчину на один день, больше проводить времени в городе.

Предложим цифровой семейный квест с красивой легендой, основанной на рассказе Куприна. Воспользоваться предложением можно самостоятельно в любое время: отсканировал приложение и отправился в путешествие пешком по Гатчине.

Почти готов туристический портал города. Там можно будет проложить маршрут, выбрать

место питания, размещения и культурного досуга. Портал коммутируется на цифровые киоски, установленные на улицах Гатчины. Два киоска уже стоят, в следующем году работа будет продолжена.

- С наступающим Новым годом! Новых творческих успехов вам и вашему коллективу!

Татьяна Можаева