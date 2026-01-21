Экскурсии на «Ордынку»

Юные и взрослые экскурсанты смогли окунуться в славную историю отечественной военной авиации, познакомиться с формой и снаряжением летчиков, историческими материалами, фотографиями, документами, рассказывающими о героических людях, защищавших родное небо и служивших в Сиверском авиагарнизоне. Особое внимание посетителей по традиции привлекли личные вещи и награды пилотов, макеты легендарных самолетов.

Каждый экспонат сопровождается необходимой информацией, но не менее интересно слушать захватывающие подробности и истории председателя общественной организации ветеранов Вооруженных Сил и боевых действий «Сиверское боевое братство», подполковника Валерия Александровича Саранченкова, которые помогают глубже понять жизнь и службу военных летчиков, вклад каждого из них в оборону страны.

Выставочный зал любительского краеведческо-исторического объединения «Ордынка» (музей аэродрома Сиверский «Ордынка») был открыт в Военном городке поселка Сиверский в 2021 году, став структурным подразделения Сиверского кино-культурного центра «Юбилейный». В музее представлена обширная коллекция уникальных исторических артефактов, хранится память обо всех героях и заслугах частей, базировавшихся и летавших в Сиверском. На аэродроме базировалось одиннадцать летных полков и штаб 41-й дивизии, летали 83 Героя Советского Союза, среди которых – летчик-космонавт Герман Титов и заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан.

Выставочный зал музея «Ордынка» остается востребованным, позволяя каждому гостю соприкоснуться с героическим прошлым нашей Родины, погрузиться в атмосферу великих побед и испытаний, пройденных отечественными авиаторами.