«Её сила — в её любящем сердце»

Именно эта история легла в основу захватывающего мюзикла под названием «Холодная сказка», который первый раз был сыгран на сцене Дома культуры д. Сяськелево юными артистами и преподавателями Сяськелевской детской школы искусств, а также творческими коллективами Сяськелевского КДЦ в канун Нового года.

После праздников его также увидели учащиеся младших классов Пламенской школы и Войсковицкой школы № 1. Мюзикл был сыгран три раза, и за это время его смогли увидеть более 600 человек. Каждый раз в зале был аншлаг! Царила волшебная атмосфера. Главный персонаж, придворный Ворон Карл, открывая свою волшебную книгу, направлял ребят на встречу со Снежной Королевой! На протяжении всего мюзикла зал находился в напряжении, переживая за Герду. Эта отважная девочка сталкивалась с препятствиями на пути к своему другу Каю, при этом она смогла найти настоящих помощников и верных друзей. И, конечно, добро всегда победит зло, а настоящая дружба никогда не разобьется об осколки льда! Так получилось и в этой истории.

В мюзикле «Холодная сказка» принимали участие учащиеся театрального отделения Сяськелевской детской школы искусств Арина Некрут (Герда), Иван Солошин (Кай),

Валерия Петросенко (Принцесса), Матвей Тянькин (Принц), Камила Гутникова (Маленькая разбойница); преподаватели Сяськелевской ДШИ Ольга Астафьева (Ворон), Ксения Андреева (Атаманша), Дарья Алгаева (Снежная Королева); хореографическое отделение Сяськелевской ДШИ; вокальный класс Сяськелевской ДШИ; эстрадно-театральный коллектив «ССП» Сяськелевского КДЦ.

Мы благодарим всех, кто принимал участие в создании мюзикла. Результат огромной коллективной работы - аплодисменты и восторженные отзывы зрителей!

Наталья Кирилина