«Русская зима» собрала бадминтонистов в Гатчине

Отлично проявили себя и гатчинские спортсмены. Среди пар победителями турнира стали:

- в категории до 15 лет – Валерий Нищих в паре с Михаилом Коноваловым из Санкт-Петербурга и Мария Викулова в паре с питерской спортсменкой Светланой Владимировой;

- в категории до 13 лет – Алексей Русских в паре с Владиславом Степанцовым из Архангельска.

Серебряные медали в актив Гатчины завоевали Николай Викулов (одиночный разряд, мальчики до 11 лет), Михаил Викулов (одиночный разряд, мальчики до 15 лет), пара мальчиков в категории до 11 лет – Николай Викулов/Александр Колесников (Санкт-Петербург) и пара мальчиков в категории до 15 лет – Александр Никуленко/Арсений Личман (Санкт-Петербург).

Третье место завоевали Мария Викулова (одиночный разряд, девочки до 15 лет), пара мальчиков в категории до 11 лет – Роман Иванов/Захар Лапшин (Санкт-Петербург), пара мальчиков в категории до 19 лет – Всеволод Черкасов/Николай Платонов (Москва), смешанная пара в категории до 13 лет – Алексей Русских/Аделина Волкова (Санкт-Петербург) и две смешанные пары в категории до 15 лет – Валерий Нищих/Светлана Владимирова (Санкт-Петербург) и Александр Никуленко/Мария Викулова.

Следом на корт вышли взрослые спортсмены – профессионалы и любители. И здесь гатчинские бадминтонисты также не остались без наград.

Среди профессионалов в мужском одиночном разряде победителем стал Игорь Пушкарев. В женском одиночном разряде Екатерина Королева завоевала серебряную медаль.

В мужских парах первое место заняли Всеволод Черкасов/Николай Платонов (Москва), третье место – Георгий Петров/Игорь Пушкарев. В смешанных парах Игорь Пушкарев/Марина Янбаева (Беларусь) заняли третье

место.

В группе любителей Татьяна Кузнецова стала победительницей в женском одиночном разряде. В этой же группе в мужском парном разряде Алексей Русских/Егор Виноградов (Череповец) заняли третье место, в женском парном разряде Анжелика Суворова/Нелли Юсьма заняли второе место.

Поздравляем спортсменов и тренеров гатчинских спортсменов – В.П. Русских, И.К. Хлебко, Е.С. Викулову, А.В. Кузнецову.

Андрей Соколов