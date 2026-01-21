Торговым объектам — единые стандарты архитектуры

«Малоформатные объекты формируют повседневный облик наших городов и посёлков. Рекомендации дают понятный и практичный инструмент — как для муниципалитетов, так и для бизнеса — чтобы такие объекты выглядели аккуратно, уместно и соответствовали окружению. Это не формальные ограничения, а рабочие правила, которые помогают навести порядок в городской среде и сделать её визуально более собранной и качественной», — отметил председатель Комитета градостроительной политики Ленинградской области Игорь Кулаков.

Документ закрепляет единые подходы к внешнему виду и размещению киосков, павильонов, летних веранд кафе, рекламных конструкций и остановочных павильонов, чтобы такие объекты органично вписывались в городскую среду и не нарушали её визуальное качество.

Методические рекомендации носят прикладной характер и предназначены для использования органами местного самоуправления, проектировщиками и предпринимателями при разработке и согласовании архитектурных решений.

Документ охватывает широкий спектр объектов потребительского рынка и направлен на системное улучшение визуального облика населённых пунктов Ленинградской области.

Полный текст распоряжения размещён на официальном сайте Комитета градостроительной политики Ленинградской области.