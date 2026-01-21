Главный судебный пристав Ленинградской области рассказал об итогах работы территориального органа ведомства за 2025 год

Главный судебный пристав Ленинградской области Александр Мосеенков отметил, что по итогам работы за 2025 год в региональном управлении на исполнении находилось порядка 1,8 миллиона исполнительных производств. В результате принятых судебными приставами мер общая сумма задолженности, возвращённая взыскателям, превысила13 миллиардов рублей. В консолидированный бюджет Российской Федерации взыскано и перечислено порядка 1,4 миллиарда рублей.

- Важнейшими направлениями для нас были и остаются вопросы семейного и детского благополучия, защита и восстановление прав и законных интересов социально уязвимых категорий граждан. Приоритетным является взыскание алиментов, так как данная категория выплат напрямую связана с обеспечением прав детей на получение содержания от своих родителей. Благодаря четкой и эффективной работе сотрудников службы за прошедший год в пользу несовершеннолетних взыскано более 1,5 миллиарда рублей, это на 12 % больше, чем за 2024 год.

В рамках исполнительных производств о взыскании ущерба, причиненного преступлением, взыскателям перечислено более 130 миллионов рублей, что на 36 миллионов больше, чем в 2024 году. В результате применения мер принудительного исполнения выявлено и подвергнуто аресту имущество должников на сумму более 2,5 миллиардов рублей.

В рамках своей профессиональной деятельности судебные приставы Ленинградской области оказывают поддержку социально незащищенным слоям населения. Так, за прошедший год гражданам-должникам обеспечено сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума в рамках порядка 15 тысяч исполнительных производств на общую сумму 1,2 миллиарда рублей.

По итогам рассмотрения обращений участников специальной военной операции и их родственников приостановлено более 19 тысяч исполнительных производств на сумму более 1,1 миллиарда рублей.

При осуществлении пропускного режима в зданиях судов Ленинградской области предотвращен пронос 4758 запрещенных предметов, что позволило не допустить возникновения чрезвычайных происшествий в ходе судебных процессов. В период совершения исполнительных и иных действий судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов оказано содействие органам внутренних дел в задержании 48 лиц, скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда.

Судебными приставами по ОУПДС до Государственной границы Российской Федерации препровождено более 2,4 тысяч иностранных граждан или лиц без гражданства, осуществлявших трудовую деятельность в Ленинградской области без соответствующего разрешения.

В завершение пресс-конференции Александр Мосеенков отметил, что в текущем году особое внимание будет уделено исполнению социально-значимых категорий исполнительных производств. Главными задачами Управления на ближайший период являются обеспечение установленного порядка деятельности судов, повышение эффективности исполнения судебных решений, в том числе за счёт реализации уголовно-правовых и административных полномочий, защита прав и законных интересов физических лиц в сфере возврата просроченной задолженности, а также совершенствование механизмов взаимодействия с гражданами и организациями При этом безусловным приоритетом останется соблюдение законности в действиях каждого сотрудника службы судебных приставов.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области