Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
22.01.2026 с 10:00 до 16:00
Сусанинское ТУ:
п. Кобралово.
22.01.2026 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Коммолово.
22.01.2026 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское ТУ:
массив Большие Колпаны тер. СНТ Большие Колпаны.
22.01.2026 с 09:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (частично).
22.01.2026 с 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
д. Мельница;
тер. СНТ Мельничный ручей;
тер. СНТ Красная Дача;
д. Кобрино (частично).
22.01.26 с 09:00 до 16:30
Вырицкое ТУ:
гп. Вырица ул. Кирова д. 40-60; ул. Боровая д. 18-37; ул. Ракеевская д. 18-20; храм Серафима Вырицкого.
