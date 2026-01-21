Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.01.2026 с 10:00 до 16:00

Сусанинское ТУ:

п. Кобралово.

 

22.01.2026 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Коммолово.

 

22.01.2026 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское ТУ:

массив Большие Колпаны тер. СНТ Большие Колпаны.

 

22.01.2026 с 09:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка (частично).

 

22.01.2026 с 09:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

д. Мельница;

тер. СНТ Мельничный ручей;

тер. СНТ Красная Дача;

д. Кобрино (частично).

 

22.01.26 с 09:00 до 16:30

Вырицкое ТУ:

гп. Вырица ул. Кирова д. 40-60; ул. Боровая д. 18-37; ул. Ракеевская д. 18-20; храм Серафима Вырицкого.