«Эффект Долиной» по-гатчински

Гражданин Е. обратился в Гатчинский городской суд с иском к гражданке Ч., 1945 года рождения, о выселении из квартиры и взыскании расходов на оплату государственной пошлины в сумме… 300 руб.

В обоснование своих требований истец указал, что на основании договора купли-продажи, заключенного с гражданкой Ч., он является собственником квартиры, расположенной в Гатчине. Ответчица – совершенно постороннее ему лицо – продолжает проживать в купленной им квартире и уклоняется от выселения в установленный срок.

В ходе рассмотрения дела Гатчинский городской прокурор предъявил встречный иск – в интересах ответчицы – о признании договора купли-продажи недействительным и применении последствий недействительности сделки путем прекращения права собственности гражданина Е. на квартиру и признания права собственности гражданки Ч., а также взыскании с Е. судебных расходов в бюджет в размере 36 тысяч рублей.

В обоснование встречных исковых требований указано, что в ходе изучения материалов уголовного дела, возбужденного в марте 2024 по факту мошеннических действий в отношении гражданки Ч., было установлено, что квартиру пожилая женщина продала под давлением мошенников.

В период с января по март 2024 года неизвестный злоумышленник, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, позвонил пенсионерке на сотовый телефон, представился сотрудником ФСБ и заявил, что принадлежащая ей квартира выставлена на продажу. Чтобы предотвратить данную сделку, пенсионерке было велено самостоятельно продать квартиру, что она и сделала.

Гражданка Ч. заключила договор купли-продажи в марте 2024, после чего полученные денежные средства в размере 1,8 млн рублей по указанию мошенника перевела через банкомат Сбербанка несколькими переводами на номера банковских карт, которые ей продиктовал преступник. 300 тысяч рублей были автоматически перечислены риэлтору.

Гражданка Ч. была признана потерпевшей по уголовному делу. По условиям договора кадастровая стоимость квартиры составила 3,9 млн рублей, а продана она была по договору сторон за 2,1 миллиона.

В рамках уголовного дела была проведена психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой поведение гражданки Ч. было обусловлено не психопатологическими, а психологическими механизмами, вследствие которых в момент совершения сделки она не могла понимать характер и значение совершенных в отношении нее противоправных действий и оказывать сопротивление. Из вышесказанного следует, что гражданка Ч. совершала сделку под влиянием обмана на крайне невыгодных для себя условиях, и данная сделка является недействительной.

В рамках гражданского дела была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертиз, женщина в момент заключения договора купли-продажи и заключения предварительного договора купли-продажи каким-либо психическим расстройством не страдала. Согласно заключению эксперта-психолога, ее решение о заключении договора купли-продажи сформировалось под влиянием несоответствующих действительности представлений, ошибочного восприятия и осмысления ситуации в целом, что было обусловлено сложившейся ситуацией: манипулятивным, продолжительным, интенсивным воздействием со стороны третьих лиц, существенным влиянием индивидуально-психологических особенностей и эмоциональным состоянием на фоне эмоционального напряжения.

Суд, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимосвязи, отказал гражданину Е. в удовлетворении исковых требований о выселении и встречные исковые требования прокурора удовлетворил.

Применяя последствия недействительности сделки в виде двойной реституции, суд, исходя из отсутствия надлежащих и достоверных доказательств безденежности данного договора, признал недействительным договор купли-продажи, заключенный между Е. и Ч., применил последствия недействительности сделки, прекратил право собственности гражданина Е. на квартиру и признал право собственности гражданки Ч.

Также Гатчинский городской суд взыскал с гражданина Е. государственную пошлину в размере 36 тысяч рублей, а с гражданки Ч. в пользу гражданина Е. – денежные средства, уплаченные по договору купли-продажи в размере 2,1 млн рублей.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Ленинградского областного суда решение Гатчинского городского суда оставлено без изменения.