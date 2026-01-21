Бисерное искусство Гатчины оценили на международном уровне

XXIII Международный многожанровый конкурс «Пространство культуры» проходил с 18 по 22 декабря в Тюменском государственном институте культуры в рамках проекта «Центр развития культуры и талантов «Вершина творчества». Достойно представили на нем Гатчину руководитель студии «Бисерная мастерская» Ольга Рослякова и ее ученица Виктория Белавина.

По итогам конкурса диплом лауреата I степени – у Виктории Белавиной (возрастная категория 14–17 лет, комплект колье и серьги «Праздничный»). Ольга Рослякова – лауреат I степени (категория «Профессионал», колье «Лесные озера»). Кроме того, Ольга Рослякова была отмечена благодарственным письмом за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие культуры и творчества, а также за качественную и результативную подготовку Виктории Белавиной к участию в конкурсе.

«Центр развития культуры и талантов «Вершина творчества» – это проект, главная цель которого – выявление и поддержка талантливых детей и подростков, пропаганда развития культуры среди всех слоев населения.

Творческое объединение «Бисерная мастерская» под руководством Ольги Росляковой действует в Центре творчества юных города Гатчины уже более 20 лет. За минувшие десятилетия участниками «Бисерной мастерской» стали сотни детей и взрослых со всего Гатчинского округа. В руках талантливых гатчинских мастериц ремесло бисероплетения становится подлинным искусством, о чем свидетельствуют как регулярные выставки их изделий, так и многочисленные победы в фестивалях и конкурсах самого разного уровня.