Бисерное искусство Гатчины оценили на международном уровне
Участницы образцового самодеятельного коллектива «Бисерная мастерская» Гатчинского Центра творчества юных стали победителями Международного многожанрового конкурса «Пространство культуры».
XXIII Международный многожанровый конкурс «Пространство культуры» проходил с 18 по 22 декабря в Тюменском государственном институте культуры в рамках проекта «Центр развития культуры и талантов «Вершина творчества». Достойно представили на нем Гатчину руководитель студии «Бисерная мастерская» Ольга Рослякова и ее ученица Виктория Белавина.
По итогам конкурса диплом лауреата I степени – у Виктории Белавиной (возрастная категория 14–17 лет, комплект колье и серьги «Праздничный»). Ольга Рослякова – лауреат I степени (категория «Профессионал», колье «Лесные озера»). Кроме того, Ольга Рослякова была отмечена благодарственным письмом за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие культуры и творчества, а также за качественную и результативную подготовку Виктории Белавиной к участию в конкурсе.
«Центр развития культуры и талантов «Вершина творчества» – это проект, главная цель которого – выявление и поддержка талантливых детей и подростков, пропаганда развития культуры среди всех слоев населения.
Творческое объединение «Бисерная мастерская» под руководством Ольги Росляковой действует в Центре творчества юных города Гатчины уже более 20 лет. За минувшие десятилетия участниками «Бисерной мастерской» стали сотни детей и взрослых со всего Гатчинского округа. В руках талантливых гатчинских мастериц ремесло бисероплетения становится подлинным искусством, о чем свидетельствуют как регулярные выставки их изделий, так и многочисленные победы в фестивалях и конкурсах самого разного уровня.