Программа для ветеранов СВО продлена до 2030 года

Открывая заседание, губернатор в очередной раз подчеркнул, что всесторонняя поддержка бойцов и членов их семей остаётся приоритетом для Ленобласти.

Программа «Герои Команды 47» была создана по поручению главы региона для поддержки участников СВО. Она готовит из числа ветеранов управленческие кадры для работы в органах власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях региона.

Обучение на первом потоке программы началось 1 июля прошлого года и завершится 30 июня 2026-го. Действующие участники первого набора прошли три очных модуля и сейчас пробуют свой управленческий потенциал на практике. 23 февраля началась регистрация претендентов на участие уже во втором потоке программы — по направлению «Педагогика».

Попасть на второй этап могут ветераны СВО, которые пода дут все необходимые документы до 27 марта 2026 года. Основные требования к участникам: быть гражданином РФ, на постоянной основе проживать в Ленин градской области, быть участником боевых действий в зоне СВО, не иметь судимости. Необходимо наличие высшего или среднего профессионального образования по любому профилю. Отбор включает в себя заполнение ан кеты, тестирование на оценку когнитивных функций, собеседования с экспертом-психологом и с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области.

Те, кто выдержит вступи тельные испытания для участия в программе «Герои Команды 47», смогут пройти полноценное об учение на базе Гатчинского государственного университета. Участники, в частности, освоят профессию «Педагог дополнительного профессионального образования» с фокусом на военно-патриотическое воспитание, им будет оказано со действие при трудоустройстве в образовательные учреждения 47-го региона.

Ленинградские ветераны уже активно работают с комитетом по молодёжной политике области, участвуя в общественных проектах, направленных на работу с детьми и подрастающим поколением, а также на патриотическое воспитание и прививание правильных ценностей. Многие из бойцов охотно участвуют в значимых мероприятиях и проектах, например, в акции «Папа, я рядом».

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что процент трудоустройства выпускников проекта нужно увеличить, а участники СВО, ведущие добровольную общественную деятельность, должны получать за это доплаты.

В ходе заседания Общественного совета программы «Герои Команды 47» глава региона сообщил о том, что программа прод лена до 2030 года.

— Программа была доработана, в том числе, с учётом отзывов участников первого потока. Ветераны СВО — это кадровый резерв, нужный как в экономике, так и в управлении Ленобласти, — подчеркнул губернатор.

ВИКТОРИЯ ЗАЛЕПУХИНА

ФОТО: ЛЕНТВ24

В Ленинградской области ветеранам СВО доступны более 190 направлений обучения и переподготовки для получения новой профессии и трудоустройства.