До встречи в больничном «Буфете»

Новое кафе не имеет ничего общего с больничным общепитом: стильный интерьер, разнообразное меню, кофемашина, изобилие и сервис.

«Буфетъ» в стационаре появился в январе, расширив гатчинскую сеть кофеен с одноименным названием. Руководство больницы прислушалось к мнению сотрудников и пациентов (прежний буфет вызывал много нареканий – и с точки зрения кухни, и с точки зрения обстановки) и нашло оптимальный вариант в виде гатчинского «Буфета». Представители бизнеса сделали в помещении кафе хороший ремонт, установили современное оборудование, мебель, создали уют и комфорт.

В новом «Буфете» – только свежеприготовленные блюда: выпечка, холодные закуски, салаты, горячие блюда – мясные и рыбные, супы в ассортименте, каши, запеканки, сырники, морсы и компоты, чай, кофе – эспрессо, капучино и, конечно, диетические блюда, в том числе по рецептам гатчинских гастроэнтерологов.

- У нас все блюда – только собственного приготовления, – рассказывает руководитель сети кофеен «Буфетъ», гатчинский предприниматель Виктория Черкасова. – Мы готовим на своем производстве полного цикла в Гатчине и привозим в буфеты. Все исключительно свежее, сегодняшнее.

Питаться в больничном «Буфете» не накладно, медперсоналу – скидка, плюс есть бизнес-ланч – комбинированные обеды по особым расценкам. Можно взять еду с собой, для этого предусмотрены одноразовые контейнеры и приборы. «Буфетъ» быстро завоевал популярность: и медики, и пациенты оценили качество кухни, радушие персонала и атмосферу, которая позволяет забыть о больничных стенах.

Однако одним «Буфетомъ» кулинарная реформа Гатчинской КМБ не ограничится: в марте готовится открытие точно такого же кафе в поликлинике – на третьем этаже. По словам руководства КМБ, «Буфетъ» в «семиэтажке» будет крайне востребован и медперсоналом, и пациентами, особенно теми, кто приходит сдавать кровь натощак.

Андрей Соколов