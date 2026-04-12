65 лет Дню космонавтики

Архивный номер от 13 апреля 1961 года. Почти все страницы выпуска – о нем. О первом полете человека в космос. О величайшем достижении советской науки. О Юрие Гагарине.

На первой странице – сообщения ТАСС:

«12 апреля 1961 г. в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий Алексеевич.

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.

…С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. …С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием космонавта в полете.

Период выведение корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ Гагарин перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально»…

Опубликовано и сообщение ТАСС «Об успешном возвращении человека из первого космического полета»:

«После успешного проведения намеченных исследований и выполнения программы полета 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут московского времени советский корабль «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе Советского Союза.

Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: «Прошу доложить Партии и Правительству и лично Никите Сергеевиче Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею».

Вот, что пишут о первой реакции в небольшой заметке «На экране – лицо героя» в том же номере:

«Ровно в полдень 12 апреля в красном уголке Гатчинской городской типографии засветился экран телевизора. Возле него собрались все рабочие утренней смены. Вот на экране появляется он – первый космонавт, советский пилот Юрий Гагарин. Глаза наборщиков, печатников, брошюровщиков устремлены на его молодое энергичное лицо. У печатницы Аллы Кружаловой срывается восхищенный возглас: «Этот человек побывал в космосе! Товарищи, ведь вчера мы еще не знали его, а сегодня он для каждого из нас стал близким и родным!»

На экране Москва! Отсюда на весь мир разнеслись слова о величайшем научном достижении человечества, полете советского космического корабля «Восток» с человеком на борту».

Воодушевление овладело всем советским народом. В номере – множество небольших заметок со словами восхищения Гагариным и советской наукой, которые писали, по ощущениям, абсолютно все.

Вот текст под названием «Восхищены подвигом Юрия Гагарина»:

«В обеденный перерыв на заводе имени Рошаля состоялся многолюдный митинг. Открыл его председатель заводского комитета В.Г. Афанасьев. Сообщение о полете космического корабля «Восток» с человеком на борту было встречено участниками митинга дружным «Ура!».

Один за другим выступают рабочие.

– Первый космонавт! Советский человек Юрий Алексеевич Гагарин в космосе! Великое событие совершилось, – сказал бригадир коллектива коммунистического труда Владимир Афанасьев. – Мы гордимся подвигом соотечественника, научными достижениями нашей Родины.

Горячее чувство восторга, гордости, радости выразили в своих выступлениях токарь Анатолий Артемьев, фрезеровщик Евгений Иванов, токарь-расточник Виктор Салов…»

А вот что пишет Н. Акимов, начальник транспортного цеха торфопредприятия «Гатчинское» в заметке «Первый космонавт – наш советский человек»:

«Митинг в транспортном цехе торфопредприятия «Гатчинское». Один за другим выступают рабочие со словами, в которых звучит восхищение и гордость новой, выдающейся победой советской науки, небывалым подвигом пионера освоения космоса Юрия Гагарина.

Моторист И. Федоренчик говорит о том большом счастье, которое охватило его, когда диктор московского радио сообщил, что в космосе находится корабль, ведомый советским космонавтом.

– Все мы уже давно ждали этого сообщения. И вот сбылись мечты. Первый человек, пронесшийся в космосе вокруг земного шара, наш, советский!

Выступает слесарь Р. Степенко.

– Наша Родина, – говорит он, – идет впереди всех стран по освоению космоса. Небывалый расцвет советской науки – есть результат победы социализма в нашей стране. Восхищение, гордость за свою страну, которой под силу такие выдающиеся научные подвиги, вот что я испытываю сейчас. Первый космонавт Юрий Гагарин происходит из трудовой, колхозной семьи, он подлинный сын народа и этим особенно дорог нам…»

Вот что писал Геннадий Бетман, учащийся Гатчинского ремесленного училища № 12, в заметке «Будем учиться, как учился Гагарин»:

«В группах Гатчинского ремесленного училища № 12 шли занятия, когда сообщили о том, что в космосе находится советский космический корабль с человеком на борту. Мы все были радостно взволнованы такой, казалось бы, прямо-таки фантастической новостью.

Вот это победа так победа!

В мастерской раздались восхищенные возгласы. На лицах учащихся появились счастливые улыбки.

Вскоре мы узнали, что первый космонавт Юрий Гагарин в прошлом учился в ремесленном училище и окончил его с отличием. Это нас особенно воодушевило. «Будем учиться так, как учился Гагарин – на отлично», – говорили учащиеся…»

В таком же духе пишут диспетчер цеха А. Морозова и главный энергетик А. Ефимов с завода Ленсовнархоза, бригадир животноводов А. Гусаров и рабочий К. Хлынин с совхоза «Заводской», агроном колхоза «1 Мая» Ф. Гоцак, труженики бумажной фабрики «Комсомолец».

Восторженные публикации продолжились и в номере от 15 апреля 1961 года. Здесь своими чувствами от подвига Юрия Гагарина и от достижения советской науки поделились кандидат исторический наук, доцент М. Бодров, Д. Прокофьев, бывший летчик-истребитель, капитан запаса О. Кондратьев, комсомольцы-слесари Николай Марков и Дмитрий Юнчиц вместе с дизелистом Виктором Тихомировым, рабочие, инженеры и служащие Гатчинского паровозного депо.

На первой полосе номера от 15 апреля – большая статья специального корреспондента ТАСС «Юрий Гагарин рассказывает…». И сегодня с интересом мы читаем его рассказ:

«Я хотел стать космонавтом. Желание лететь в космос – это было мое личное желание. Когда мне доверили это, я стал готовиться к полету. И, как видите, мое желание исполнилось.

Во время полета все мои мысли были направлены на выполнение программы полета. Я хотел выполнить все пункты задания, и как можно лучше. Работы было много. Весь полет – это работа.

… Дневная сторона Земли видна очень хорошо, хорошо различимы берега континентов, острова, крупные реки, большие водоемы, складки местности. Когда он пролетал над советской территорией, то отчетливо видел большие квадраты колхозных полей…

Во время полета мне довелось впервые собственными глазами увидеть шарообразную форму Земли. Такой она кажется, когда смотришь на горизонт… Луны я не видел. Солнце в космосе светит в несколько десятков раз ярче, чем у нас на Земле. Звезды видны очень хорошо: они яркие, четкие…

Когда появилась невесомость, чувствовал себя превосходно… Во время состояния невесомости я ел и пил, и всё происходило так же, как у нас на Земле… Как я убедился, на работоспособности невесомость никак не сказывается. Переход от невесомости к гравитации, к появлению силы тяготения, происходит плавно…

Когда запустили первый советский спутник, я оканчивал Оренбургское летное училище. …Ясно было, что недалек тот день, когда в космос полетит человек. И все же мне думалось, что это будет не так скоро – лет через десять. А на деле и четырех лет не прошло. Конечно, и мне тогда хотелось отправиться в космос, но я никак не надеялся, что именно мне доведется первому подняться на космическом корабле-спутнике.

…Я хочу посвятить свою жизнь, свою работу, свои мысли и чувства новой науке, занимающейся завоеванием космического пространства. Мне хочется побывать на Венере, увидеть, что находится под ее облаками, увидеть Марс и самому убедиться в том, есть ли на нем каналы. Луна – не такой уж далекий наш сосед. Я думаю, не так долго нам придется ждать, чтобы лететь к Луне и на Луну...»

Эти публикации «Гатчинской правды» - свидетельство того, насколько важным событием был первый полет человека в космос: оно затронуло чувства каждого и перевернуло картину мира, значительно расширило ее. К сожалению, до сих пор не побывало человечество на Марсе или Венере – эти достижения еще впереди.

В 1962 году официально был учрежден День космонавтики.

В номере «Гатчинской правды» от 10 апреля 1971 года опубликована статья Константина Тараненко «Наши космические друзья»:

«Десять лет назад, 12 апреля 1961 года, советский человек, коммунист Юрий Гагарин впервые в мире поднялся в космос. Пробил звездный час человечества! Сбылась его вековая мечта о разрыве оков земного притяжения, о полетах людей в космос.

…Вслед за своим полетом в космос Юрий Гагарин проводил еще десятерых своих товарищей по «Звездному городку» на высокие орбиты. И еще одиннадцать наших богатырей, после безвременной гибели Юрия Алексеевича, уверенно, по-гагарински слетали в космос.

…Штурм космоса продолжается. Вращаются на околоземных орбитах искусственные спутники Земли, все дальше в глубину Вселенной устремляются автоматические межпланетные станции, готовятся к новым звездным стартам советские космонавты.

Гатчинская комсомолия и пионерия всегда с большим восторгом и волнением следит за новыми победами в космосе. С каким увлечением и жаждой наши мальчишки играют и представляют себя космонавтами! В каждой пионерской дружине есть отряды юных космонавтов.

Большим событием в жизни гатчинских ребят – участников IV Всесоюзного пионерского слета, который проходил летом прошлого года в городе на Неве, была встреча с летчиком-космонавтом Героем Советского Союза Е.В. Хруновым. Они с увлечением слушали рассказ о его космическом полете и звездных друзьях. В знак дружбы Е.В. Хрунов подарил пионерам памятные значки и оставил свой автограф.

Ребята, отдыхавшие в пионерлагерях «Космонавт», «Колос», «Восход», получали от летчиков-космонавтов теплые письма и в знак дружбы с покорителями космических пространств оформили аллею и клумбу космонавтов.

В селе Рождествено проходили соревнования авиамоделистов между пионерскими лагерями, расположенными на берегу Оредежа. В этот день в гости к ребятам приехали Герой Советского Союза генерал-майор авиации В.А. Сандалов, летчики-гвардейцы и военные моряки дважды Краснознаменного Балтийского флота. Команде-победительнице пионерлагеря «Космонавт», в которую входили и гатчинские пионеры, моряки-подводники вручили бюст Ю.А. Гагарина.

Гатчинская пионерия 60-х годов до сих пор хорошо помнит, как Ленинградский областной штаб пионеров доставил в Гатчину вымпел первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза Валентины Николаевой-Терешковой. …Ребята с восторгом и гордостью смотрели на вымпел, который был в космосе, каждому хотелось подержать его в руках.

…Надолго осталась у всех в памяти теплая встреча в 43-й железнодорожной средней школе (поселок Сиверский) с дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом, генерал-майором авиации Г.Т. Береговым. Комитет комсомола и совет пионерской дружины приняли в почетные комсомольцы и пионеры летчиков-космонавтов Г.С. Титова, Г.Т. Берегового и трижды Героя Советского Союза И. Кожедуба.

В ГПТУ-33 клубом «Поиск» собрано много ценных и интересных материалов о космосе. Здесь письма и фотографии с автографами летчиков-космонавтов В. Николаевой-Терешковой, Г. Титова, А. Николаева, В. Шаталова, П. Поповича. Решением комитета ВЛКСМ и совета клуба «Поиск» бывший воспитанник системы профтехобразования П. Попович является почетным членом клуба «Поиск».

…В своей телеграмме В. Николаева-Терешкова дала согласие 7-й средней школе быть почетной пионерской и прислала фотографию с автографом, которая хранится в музее пионерской славы. В этом музее бережно хранятся также фотография с автографом и письмо летчика-космонавта П.И. Беляева.

В нашем городе имеются две улицы, которые носят имена летчиков-космонавтов Ю. Гагарина и П. Беляева…»

Сейчас в честь Дня космонавтики проходят самые разные тематические мероприятия: выставки, мастер-классы, лекции и многое другое. Проводятся викторины на знание космоса и достижений человека в его покорении. Так мы храним память о подвигах летчиков-космонавтов и верим в новые достижения космической науки, которые нас еще ждут!

Подготовила Елизавета Суралева