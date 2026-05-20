Из Саблинских пещер — в «Плутонию»

ПОРТАЛ МЕЖДУ ДВУМЯ МИРАМИ

Зрителями необычного спектакля-путешествия стали школьники из Волосовского, Кировского, Киришского, Тосненского районов и Гатчинского округа, а также семьи участников СВО. Главная цель проекта — заинтересовать молодёжь наукой и приобщить её к культуре.

В основе театрализованной образовательной программы подземного театра лежит роман профессора Владимира Обручева «Плутония», а роль портала между двумя мирами выполняет пещера Левобережная. В 2024 году пещера была включена во Всероссийский реестр объектов научно-популярного туризма. Этот вид туризма — путешествие нового типа, позволяющее каждому желающему прикоснуться к большому миру науки.

Школьники здесь перестают быть просто наблюдателями: они становятся полноценными участниками исследовательского процесса, а сами экскурсии носят не просто развлекательный, но и глубокий содержательный характер.

По сюжету участники грандиозной экспедиции переносятся в канун 1913 года. Вместе с группой учёных они отправляются в заброшенные выработки кварцевого песчаника, чтобы оценить готовность команды и проверить оборудование. Ходят слухи, что именно здесь, под землёй, хранятся ключи к разгадке подземного мира: возможно, ещё один путь или карта с указаниями древних цивилизаций. С этого момента зрители становятся участниками экспедиции.

Сегодня в Левобережной пещере проложены безопасные маршруты, есть освещение и информационные таблички. Её лабиринты — настоящая кладовая подземного мира, где почти все геологические свиты Ленобласти представлены вживую (свита — это группа горных пород, объединённых общими признаками. — Прим. автора).

...И СОКРОВИЩА У НАС ПОД НОГАМИ

«Планета — это огромная библиотека. В одной свите записаны бушующие штормы древних морей, в другой — тишина глубоких лагун», — так наставники проекта объясняют юным исследователям азбуку геологии.

За 70 минут полного погружения в таинственный и чарующий подземный мир зрители под руководством артистов гео-театра узнают, что каждой свите соответствует свой набор полезных ископаемых и определённый животный мир, представленный окаменевшими фрагментами древних существ. В рамках проекта в пещере установлено 10 моделей доисторических животных, которые наглядно иллюстрируют эволюцию жизни.

Зрителям рассказывают о роли подземных выработок в истории региона, их текущем состоянии и, что крайне важно, о необходимости строго соблюдать правила безопасности при посещении подобных объектов.

«Мы ищем не просто проход в Плутонию. Мы ищем следы древних цивилизаций, которые могли оставить указания на путь в этот подземный мир», — гласит легенда экспедиции. Теперь у жителей и гостей Ленинградской области есть шанс отправиться на поиски этого пути, не покидая пределов региона, и своими глазами увидеть «книгу», по которой мы ходим, — геологическую историю Земли, скрытую у нас под ногами.

Новый познавательный проект реализует Ленинградская областная общественная организация «Сохранение природы и культурного наследия» в рамках проекта «Ленобласть и её геологические свиты» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

АНАСТАСИЯ БЕРЁЗКИНА

ФОТО АВТОРА