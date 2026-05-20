Реставрация исторического центра Гатчины стартует с Дома НКО

Здание входит в ансамбль Госпитального городка XVIII–XIX века и после реконструкции станет новым домом для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Следующий этап — согласование проекта, адаптация объекта культурного наследия под современное использование в органе охраны памятников и последующая экспертиза.

Согласно дорожной карте, строительно-восстановительные работы на объекте планируется начать в 2027 году.

Несмотря на скромную площадь здания, проект предусматривает эргономичное размещение всех необходимых зон. После реконструкции в Доме НКО появятся полноценные офисные помещения, конференц-зал для проведения форумов и стратегических сессий, а также переговорные комнаты, предназначенные для разработки и реализации социальных инициатив.

