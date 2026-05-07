Кто останется без света 8 мая в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

08.05.2026 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

тер. СНТ Дони.

 

08.05.2026 с11.00 до 16.00

Пудостьское ТУ

п. Терволово котельная.

 

08.05.2026 09.00 до 12.00

Кобринское ТУ

д Погост

д Новокузнецово

п Высокоключевой      

 

08.05.2026 09.00 до 12.00

Большеколпанское ТУ

с Никольское