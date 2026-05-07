Кто останется без света 8 мая в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 8 мая 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
08.05.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
тер. СНТ Дони.
08.05.2026 с11.00 до 16.00
Пудостьское ТУ
п. Терволово котельная.
08.05.2026 09.00 до 12.00
Кобринское ТУ
д Погост
д Новокузнецово
п Высокоключевой
08.05.2026 09.00 до 12.00
Большеколпанское ТУ
с Никольское
