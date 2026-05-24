Михаил Шолохов: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше…»

На портале Президентской библиотеки в обширной цифровой коллекции «Россия в лицах» Михаилу Шолохову посвящена отдельная подборка в разделе «Деятели культуры и искусства». В неё включены биографические материалы, прижизненные публикации романов и рассказов писателя, литературоведческие исследования, изобразительные материалы, включающие открытки с кадрами из кинофильмов, снятых по произведениям Шолохова, а также иллюстрации к роману «Тихий Дон».

История создания «Тихого Дона», ставшего крупнейшим литературным событием ХХ века, описывается в книге Исайи Лежнёва «Михаил Шолохов» (1941). Автор отмечает: «Шолохов задумал написать историю казачества нашей эпохи, художественную энциклопедию бывшего казачьего сословия». К этому замыслу молодого писателя подвела сама действительность 20-х годов прошлого века, по отношению к которой он был отнюдь не сторонним наблюдателем.

Родился Шолохов в 1905 году на хуторе Кружилине станицы Вёшенской Донецкого округа области Войска Донского (сегодня – хутор Кружилинский Шолоховского района Ростовской области). Когда мальчик подрос, отец отвёз его в город учиться. Но будущему писателю удалось закончить только четыре класса. В 1918 году началась Гражданская война, школа закрылась и Шолохов вернулся домой к родителям. Позже он напишет: «С 1920 года служил я и мыкался по Донской земле. Банды гонялись за нами. Гонялся и я за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года. Приходилось бывать в разных переплетах… Первую книжку издал в 1925 году. С 1926 года пишу „Тихий Дон“».

У пользователей портала Президентской библиотеки есть возможность увидеть, как создавалось это великое произведение: среди материалов, вошедших в подборку о писателе, представлено факсимиле рукописи романа «Тихий Дон» с правками, дополнениями и пометами Шолохова.

Действие романа начинается до Первой мировой войны и завершается в 1922 году. В центре произведения – судьба представителей донского казачества, главным из которых является исполненный трагизма и внутренней силы образ казака Григория Мелехова, порывающего со «старым» миром, но так и не принимающего мира «нового». Роман, отмеченный глубоким знанием казачьего быта, написанный живым, колоритным языком, получил широкое признание и стал классическим произведением мировой литературы XX века.

Между тем, когда молодой писатель в 1927 году прислал в редакцию журнала «Октябрь» первый том «Тихого Дона», там отнеслись к рукописи довольно прохладно. «В литературной среде Шолохов был встречен недружелюбно, – читаем в вышеупомянутом издании «Михаил Шолохов». – Первые его книги подвергались самым жестоким нападкам. Ворошить писания литературной критики времён РАППа (Российская ассоциация пролетарских писателей. – Примеч. авт.) не стоит. Там мы могли бы почерпнуть „истины“ вроде той, что Шолохов сам (а не только его герои) одержим „идеологией колеблющегося середняка“, что он, „конечно“, совершенно чужд пролетарской литературе».

Но так как в романе речь шла о казачестве, а в почётных редакторах журнала «Октябрь» состоял писатель Александр Серафимович, бывший родом из казацкой семьи, то именно ему передали рукопись (объёмом в 20 авторских листов) для окончательного решения.

«Нелегко было старому писателю прочесть её! – пишет в очерке Исайя Лежнёв. – Малоопытный в редакционных порядках, Шолохов представил рукопись, переписанную на машинке, – совсем без интервалов. <…> Прочёл Серафимович и увидел, что это художественный шедевр. И тогда, в 1928 году, с январской книжки журнала началось печатание „Тихого Дона“». Первые публикации романа «Тихий Дон» на страницах журнала «Октябрь» также вошли в подборку Президентской библиотеки, посвящённую Шолохову.

На портале библиотеки можно прочесть и другие произведения писателя: повесть «Наука ненависти» (1942), главы из романа «Они сражались за Родину» (1943), по которому режиссёр Сергей Бондарчук снял один из самых известных фильмов о Великой Отечественной войне, и т. д.

Шолохов так говорил о своём творчестве: «Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку, стремление активно бороться за идеалы гуманизма и прогресса человечества. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив».

Увидеть Михаила Александровича в кругу семьи, на фронте во время Великой Отечественной войны, за рабочим столом, среди коллег-писателей и лауреатов Нобелевской премии, а также его родные места и величественный Дон позволяют комплекты открыток «М. А. Шолохов» (1975), «Музей-заповедник М. А. Шолохова» (1987), «Михаил Шолохов. 100 лет со дня рождения. 1905–2005» (2005) и т. д.

Больше интересной информации о жизни и деятельности писателя можно найти на портале Президентской библиотеки в разделе «День в истории».