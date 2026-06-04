Кто на сдачу?

Атмосфера в пунктах проведения экзамена напряжённая: экзаменационная работа требует не только знания орфографии и пунктуации, но и умения формулировать собственные мысли и аргументировать свою позицию. В этом году, как и прежде, особое внимание уделяется второй части экзамена, где проверяются навыки работы с информацией и способность к критическому мышлению.

Русский язык – обязательный для сдачи предмет и, соответственно, самый массовый, поэтому выпускники «в едином порыве» сдают его во всех гатчинских ППЭ – пунктах проведения экзаменов, которых в 2026 году в округе шесть.

ППЭ № 17 в Гатчинской школе № 8 в этот день принял 113 одиннадцатиклассников из трех школ округа: Гатчинской гимназии им. Ушинского, Гатчинского лицея № 3 и Веревской школы. Ребята приходили организованно, в сопровождении своих педагогов. На входе – многоступенчатый контроль: проверка наличия паспорта, рамка металлодетектора, потом регистрация и развод по аудиториям. С собой, кроме паспорта, можно брать только гелевые ручки и бутылку с водой.

Вся процедура проходит под видеонаблюдением и в присутствии представителей родительской общественности.

Дети заранее рассаживаются в аудиториях – по одному за партой, и ровно в 9:50 им зачитывают первую часть инструкции, в 10:00 начинают распечатывать бланки, потом – вторая часть инструктажа, и после этого можно приступать к работе.

На написание отводится три часа тридцать минут. По словам руководителя ППЭ № 17 – учителя начальных классов Гатчинской школы № 8 Ольги Михайловой, которая уже 11 лет возглавляет пункт приема ЕГЭ, времени для выполнения заданий вполне достаточно, и всегда есть ребята, которые справляются досрочно.

В каждом пункте приема экзамена задействован целый преподавательский коллектив – организаторы в аудиториях, организаторы вне аудиторий, помогающие ребятам сориентироваться в чужой школе. В ППЭ № 17 работали, в том числе, учителя лицея № 3. Преподаватель физкультуры лицея Кира Красавина – опытный организатор проведения экзаменов – встречала и сопровождала ребят в аудиторию. «Я уже давно принимаю участие в ЕГЭ, а здесь я еще и ради наших лицеистов: когда они меня видят, они «выдыхают», – поделилась Кира Владимировна.

А в целом, процесс сдачи экзамена с грозной аббревиатурой давно стал рутинным. В последующие экзаменационные дни ППЭ № 17 примет выпускников, сдающих профильную и базовую математику, физику и обществознание, биологию и географию, а также информатику. Всего в этом году 725 одиннадцатиклассникам Гатчинского округа предстоит пройти комплексное испытание, открывающее двери в мир высшего образования.