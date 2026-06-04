Куда пойти учиться?

В 2026 году в Гатчинском округе – 2469 выпускников девятых классов. Продолжать обучение

в школе планируют 890 человек, в учреждения среднего профессионального образования уходят 1028 выпускников. Центром притяжения для них остается Гатчинский государственный университет, куда намерены поступить 648 человек. Значительный интерес вызывает и Гатчинский педагогический колледж, куда планируют подать заявления 127 выпускников. 446 человек собираются учиться за пределами Ленобласти.

Выпуск 11-х классов в этом году составляет 725 человек, из них 174 выбрали вузы и колледжи Ленинградской области. 82 человека планируют поступить в Гатчинский университет, 15 человек – в Гатчинский педколледж, 36 – в ЛГУ им. Пушкина. Подавляющее большинство гатчинских 11-классников – 518 человек – выбрали вузы Петербурга.

Что предлагают высшие и средние учебные заведения Гатчинского округа и не только, какие специальности востребованы, рассказали в традиционном прямом эфире главы окружной администрации.

Тянет к земле? Поступай в СПбГАУ

Ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета, доктор ветеринарных наук, профессор Виталий Морозов рассказал о возможностях вуза и преференциях. Так, в СПбГАУ представлены 12 специальностей среднего профессионального образования по всем отраслям сельского хозяйства и 43 специальности – высшего: от бакалавриата до докторантуры.

В этом году университет открывает несколько новых специальностей: это ветеринария, подготовка педагогов для аграрных колледжей, технология продуктов питания животного происхождения. Также вуз готовит агрономов, зооинженеров, механиков, электриков, строителей, землеустроителей, гидромелиораторов, экономистов и юристов.

В этом году всем абитуриентам вуза, набравшим свыше 240 баллов на ЕГЭ, предлагается разовая стипендия в 100 тысяч рублей. И все целевики получают единовременно 30 тысяч рублей.

Сейчас в СПбГАУ учится 217 гатчинских студентов. В округе при содействии вуза открыто шесть агроклассов, и эту работу планируется развивать. В этом году 33 бюджетных места забронированы по целевому набору от гатчинских сельхозпредприятий: это «Гатчинское», «Красногвардейский», «Оредеж», «Кобраловский», «Микеланджело». Это значит, что абитуриент поступит на льготных условиях и по окончании университета будет сразу трудоустроен, а во время учебы предприятия будут платить своим студентам дополнительную стипендию как целевикам. «Поступайте правильно – поступайте в Аграрный университет», – завершил свое выступление Виталий Морозов.

ГГУ набирает разработчиков ПО

СПбГАУ сотрудничает с Гатчинским университетом: выпускники аграрного отделения ГГУ получают в Аграрном университете высшее образование. В ходе прямого эфира врио ректора Гатчинского государственного университета Николай Емельянов представил доклад о возможностях университета.

С 20 июня ГГУ начнет прием на бакалавриат, количество мест распределено таким образом: строительство – 20, экономика – 50, менеджмент – 75, государственное и муниципальное управление – 25, бизнес-информатика – 30, социальная работа – 40 (есть заочная форма), юриспруденция – 30, туризм – 25, сервис – 25, педагогическое образование – 40, дизайн одежды – 20 мест.

Количество мест на специальности среднего образования в ГГУ в этом году распределено так: мастер-отделочник – 52, электромонтер – 27, швея – 25, мастер сельхозпроизводства – 50, фермер – 27, аддитивные технологии – 50, технологии машиностроения – 100, сварочное производство – 50, землеустройство – 51, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта – 50, конструирование, моделирование, технологии и изготовление изделий легкой промышленности – 25, поварское и кондитерское дело – 100, технология индустрии красоты – 25, документационное обеспечение и архивоведение – 25, дизайн – 75, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы – 25.

Николай Емельянов сделал акцент на высоких цифрах приема на специальность «Разработка и управление программным обеспечением» – 227 – и «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» – 100. Эти специальности очень востребованы.

Также Николай Петрович рассказал, что у вуза подписано соглашение с Коммунарской школой № 3, и с 1 сентября в одной из школ округа появится еще один профильный класс дизайна и креативных технологий.

Где готовят зубного врача?

Директор медицинского училища института сестринского образования Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова Ирина Головорушкина подробно рассказала о среднем образовании в вузе, которое представлено шестью медицинскими специальностями и одной педагогической. Это сестринское дело, лечебное дело, лабораторная диагностика и три вида стоматологии: стоматология ортопедическая – зубной техник, стоматология профилактическая – гигиенист стоматологический и стоматологическое дело – фельдшер стоматологический.

Стоматологических фельдшеров это медучилище стало готовить одним из первых в России и весьма успешно. Однако новое – это хорошо забытое старое: как пояснила Ирина Головорушкина, раньше эта специальность называлась «зубной врач». Таких специалистов, владеющих навыками терапевтического лечения и простыми манипуляциями, готовили для удаленных территорий. История возвращается.

Подготовка медиков среднего звена ведется как на базе девяти классов, так и на базе одиннадцати. Выпускники 11 классов могут освоить специальность фельдшера, а на факультете высшего сестринского образования можно получить диплом бакалавра. После 11 класса также есть возможность овладеть профессией педагога по адаптивной физической культуре и спорту, форма обучения – очно-заочная, срок – три года и три месяца.

В медучилище института сестринского образования преподают два доктора медицинских наук и 12 кандидатов, среди студентов – представители 76 регионов и семи иностранных государств. Практику будущие медики проходят в клиниках Первого медицинского университета и в городских больницах.

Ирина Головорушкина обратила внимание, что абитуриенты-медики проходят вступительные испытания – психологическое тестирование, а у тех, кто поступает на ортопедическую стоматологию, проверяют творческие способности – поступающие сдают лепку.

Сеять разумное, доброе, вечное

Как рассказала врио директора Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского Марина Воронцова, в 2026 году в колледже ведется прием на обучение на базе 9 классов по четырем специальностям со следующим количеством бюджетных мест: «Преподавание в начальных классах» – 52, «Дошкольное образование» – 50, «Физическая культура» – 53, «Компьютерные системы и комплексы» – 50. Всего на обучение планируется принять 205 выпускников 9 классов.

Правила приема по сравнению с прошлым годом не изменились. Только на специальность «Компьютерные системы и комплексы» прием ведется по среднему баллу аттестата, вступительных испытаний не предусмотрено.

На «Физическую культуру» абитуриентам необходимо сдать спортивные нормативы, на «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование» вступительные испытания состоят из двух частей: эссе на заданную тему и психолого-педагогическое тестирование. Абитуриенты, успешно прошедшие эти испытания, участвуют в конкурсе аттестатов.

При необходимости студенты колледжа обеспечиваются местами в общежитии.

Педколледж ведет прием на обучение по заочной форме на базе 11 классов на специальность «Дошкольное образование» – 20 бюджетных мест, а также на целевое обучение. Студенты 4 курса могут пройти дополнительную подготовку по другой специальности и получить второй диплом, и студенты выпускных групп активно этим пользуются.

За время обучения будущие педагоги проходят разные виды практики, начиная со 2 курса. Один из самых любимых студентами видов – это летняя практика, когда они работают вожатыми, спортивными инструкторами в летних лагерях.

Марина Воронцова напомнила, что молодым специалистам в Ленобласти предоставляется материальная поддержка: при поступлении на работу в образовательные организации педагоги получают единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей, и на протяжении трех лет – ежегодную выплату в 100 тысяч.

Екатерина Дзюба