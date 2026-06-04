Ленобласть и «Радар ммс» займутся развитием беспилотной авиации и навигационных систем

Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2026 губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор – генеральный конструктор АО «НПП «Радар ммс» Георгий Анцев.

«Сотрудничество с „Радар ммс“ – одним из лидеров отечественной радиоэлектроники – выводит на новый уровень нашу работу по беспилотным технологиям и комплексной безопасности. Эти направления имеют стратегическое значение для региона и страны. Вместе мы будем развивать водные маршруты со скоростным флотом, создавать современные системы мониторинга и защиты промышленных объектов», – отметил Александр Дрозденко.

Соглашение предусматривает взаимодействие по расширению существующей транспортно-логистической сети с использованием беспилотных авиационных систем, развитию водных маршрутов со скоростным гражданским флотом, созданию мониторинговых и гидрометеорологических центров, а также комплексных систем безопасности социально значимых, промышленных и других объектов.

Санкт-Петербургское научно-производственное предприятие «Радар ммс» ведёт деятельность с 1950 года, осуществляя полный цикл научно-производственной деятельности: исследования, разработки, производство, испытания, сбыт и сопровождение в эксплуатации. Имеет собственный комплекс моделирования и испытаний, полностью обеспечивающий нужды предприятия при разработке, тестировании и выпуске продукции.

Специализируется на создании радиоэлектронных систем и комплексов, точном приборостроении, программном обеспечении.

Разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, магнитометрические системы, системы гидрометеообеспечения, системы и решения для электроэнергетики, программно-аппаратные комплексы, изделия микроэлектроники. Совместно с нижегородским партнером, АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева», проектирует и строит современные скоростные суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р», суда на воздушной подушке и др.