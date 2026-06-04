В школах Ленинградской области появятся биометрия и ИИ

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и правительство Ленинградской области подписали соглашение о развитии цифровой среды в школах региона. Соглашение подписано на ПМЭФ-2026: подписи под документом поставили первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Документ направлен на создание единой технологической инфраструктуры, объединяющей цифровые сервисы для детей, родителей и педагогов.

В рамках партнёрства проект единой карты школьника будет дополнен передовыми решениями на основе искусственного интеллекта. Новая инициатива под названием «Технологичная школа» позволит не просто автоматизировать отдельные процессы, а выстроить целостную экосистему, которая повысит уровень безопасности и поможет учителям использовать современные цифровые технологии.

В десяти школах будут использоваться следующие ИИ-решения:

Ассистент преподавателя: ИИ-сервис на базе ГигаЧат, который позволяет учителю анализировать уроки по аудиозаписи, предоставляя расширенную обратную связь по структуре занятия и используемым методическим приемам для повышения качества преподавания. Также вместе с Ассистентом преподавателя предоставляется набор ИИ-ассистентов, позволяющих автоматизировать подготовку к урокам и генерировать индивидуальные задания.

Нейросеть Kandinsky 3D: сервис на базе генеративного искусственного интеллекта для школьников и учителей, который позволит генерировать 3D-модели как на уроках, так и во внеурочное время, а затем напечатать на школьных 3D-принтерах применить навыки использования ИИ для создания реальных объектов.

На протяжении учебного года эксперты по генеративному искусственному интеллекту будут проводить лекции и мастер классы для учащихся

Дополнительно, школы будут оснащены технологией биометрии, как альтернативным методом прохода и оплаты питания, который будет доступен учителям и школьникам к началу учебного года.

Проект «Технологичная школа» решает сразу несколько стратегических задач: развитие удобных повседневных сервисов для школьников и родителей, повышение уровня безопасности в образовательных учреждениях и внедрение интеллектуальных технологий в учебную среду. Такой подход формирует современную, умную и персонализированную образовательную экосистему.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Проект «Технологичная школа» — это прежде всего бесплатная образовательная экосистема, которая помогает школьникам, учителям и родителям. Ребёнку не нужно носить с собой несколько разных карт, родители могут видеть расходы и при необходимости быстро ими управлять. Школьники смогут научиться навыкам, которые им пригодиться в современном мире. Учителя смогут выстраивать более эффективную программу обучения с индивидуальным подходом. Именно к такому практичному и понятному формату мы стремились вместе с правительством Ленинградской области. Решения на базе искусственного интеллекта помогут сделать школы более защищёнными, а образовательный процесс — более современным, наглядным и интересным для детей».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области: «Сегодня важно не просто идти в ногу со временем, а создавать для детей такую среду, которая готовит их к будущему. Карта “Школа 47” становится удобным цифровым инструментом для повседневной жизни школьника, а проект “Технологичная школа” открывает новые возможности для безопасности и обучения. Благодаря партнёрству со Сбером технологии искусственного интеллекта и биометрия помогут сделать школы Ленинградской области более современными, удобными и действительно умными. Это инвестиция в человеческий капитал и в будущее региона».

Фото предоставлено пресс-службой Сбера