ЕГЭ в Гатчинском округе продолжаются

В Гатчинском муниципальном округе было задействовано 6 ППЭ, 59 аудиторий, 6 руководителей пунктов, 98 организаторов в аудиториях, 13 технических специалистов, 12 членов ГЭК. Мониторинг хода ЕГЭ осуществляли 34 общественных наблюдателя.

Ирина, представитель родительской общественности, поделилась свои впечатлением: «8 июня я была общественным наблюдателем на ЕГЭ. Экзамен проводился по предмету математика базового и профильного уровня. В ходе проведения экзамена в ППЭ не было замечено нарушений. Экзамен проходил в спокойной, доброжелательной обстановке. Все участники были ознакомлены с правилами. Во время прохода ребят в ППЭ сотрудники были очень доброжелательны, с каждым ребенком здоровались, желали удачи на экзамене. В хорошем настроении все дети прошли в аудитории. Работа штаба ППЭ организована на высоком уровне. Я наблюдала процесс печати материалов в аудитории. Мне было интересно познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, так как мой сын в следующем году заканчивает 11 класс».

Порядок в пунктах проведения экзаменов и на прилегающих территориях обеспечивали сотрудники органов внутренних дел. На ЕГЭ по математике профильного уровня зарегистрировались 377 участников из 30 школ и СПО, было задействовано 27 аудиторий. На ЕГЭ по математике базового уровня зарегистрировано 352 участника из 29 школ, рассадка в 26 аудиторий. Продолжительность математики профильной - 3 часа 55 минут (235 минут), математики базовой - 3 часа (180 минут). Все 6 ППЭ ЕГЭ технически подготовлены 5 июня. На ЕГЭ по математике для построения чертежей и рисунков участникам разрешено пользоваться линейкой, не содержащей справочной информации. Официальное объявление результатов экзаменов по математике - не позднее 26 июня.