Ленинградским школьникам станет проще определиться с будущей профессией: в регионе усовершенствуют систему профориентации

Стороны договорились объединить усилия для создания новых возможностей для молодежи, сделав акцент не только на профессиональной навигации, но и на формировании социальной ответственности и гуманистических ценностей у молодого поколения.

В центре внимания – развитие Единой модели профориентации, проекта «Билет в будущее» и курса «Россия – мои горизонты», которые уже сегодня помогают ленинградским школьникам знакомиться с современным рынком труда и возможностями самореализации. Партнёрство позволит выстроить бесшовную систему сопровождения школьников. Такое сотрудничество означает, что путь от школьной парты до первых карьерных шагов на предприятиях региона станет для ребят более понятным и логичным.

Реализация нового соглашения позволит расширить профориентационные возможности для школьников Ленинградской области: увеличить число профессиональных проб, экскурсий на предприятия, образовательных мероприятий и проектов, направленных на осознанный выбор будущей профессии.