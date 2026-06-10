Родкомы в действии: 15 заявок подали комитеты учебных заведений Ленобласти на конкурс от «Знания»

Организатором конкурса выступает Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Это еще один масштабный проект, направленный на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций, поддержку инициатив, которые формируют комфортную и безопасную среду для детей и молодежи.

В этом году к конкурсу смогли присоединиться родкомы детских садов, а также техникумов и колледжей нашей страны. Это расширило не только географию участников, но и архитектуру представленных инициатив.

Свои идеи активные родители школьников и студентов могли заявить по нескольким направлениям: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание и научное познание. Впервые появилась номинация, связанная с социализацией подростков из группы риска.

«Конкурс инициатив родительских сообществ стал важной площадкой для взаимодействия с родителями по всей стране. У такого сотрудничества большой потенциал, ведь семьи и образовательные организации объединены общей целью – всестороннее развитие наших детей. В этом году конкурс стал масштабнее, он привлекает участников не только школ, но и детских садов и колледжей. Мы внимательно изучим все поступившие идеи, выберем лучшие практики и в перспективе постараемся распространить их на всю страну», – рассказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Проекты-победители будут определены до 30 июня. А претворить лучшие идеи в жизнь родкомам предстоит до середины ноября этого года.

Фото предоставлено Пресс-службой Российского общества «Знание»