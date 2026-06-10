Родкомы в действии: 15 заявок подали комитеты учебных заведений Ленобласти на конкурс от «Знания»
Завершилась заявочная кампания третьего сезона всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ. Экспертам предстоит рассмотреть более семи тысяч заявок, 15 из которых направлены представителями Ленинградской области. Лучшие инициативы будут воплощены в жизнь, получив финансирование в размере от 200 тысяч до двух миллионов рублей.
Организатором конкурса выступает Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Это еще один масштабный проект, направленный на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций, поддержку инициатив, которые формируют комфортную и безопасную среду для детей и молодежи.
В этом году к конкурсу смогли присоединиться родкомы детских садов, а также техникумов и колледжей нашей страны. Это расширило не только географию участников, но и архитектуру представленных инициатив.
Свои идеи активные родители школьников и студентов могли заявить по нескольким направлениям: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание и научное познание. Впервые появилась номинация, связанная с социализацией подростков из группы риска.
«Конкурс инициатив родительских сообществ стал важной площадкой для взаимодействия с родителями по всей стране. У такого сотрудничества большой потенциал, ведь семьи и образовательные организации объединены общей целью – всестороннее развитие наших детей. В этом году конкурс стал масштабнее, он привлекает участников не только школ, но и детских садов и колледжей. Мы внимательно изучим все поступившие идеи, выберем лучшие практики и в перспективе постараемся распространить их на всю страну», – рассказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
Проекты-победители будут определены до 30 июня. А претворить лучшие идеи в жизнь родкомам предстоит до середины ноября этого года.
Фото предоставлено Пресс-службой Российского общества «Знание»